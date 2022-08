Els sindicats avisen d’una tardor calenta si no s’apuja el Salari Mínim

El secretari general d‘UGT de Catalunya, Camil Ros, i el secretari general de CC.OO. de Catalunya, Javier Pacheco, han avisat que hi haurà mobilitzacions si no hi ha un acord amb la patronal per a pujar el Salari Mínim Interprofessional (SMI).

En una entrevista aquest dimarts en Catalunya Ràdio, Ros ha assegurat que hi ha un “enrocament” per part de la patronal en aquesta negociació, i Pacheco ha dit que no és optimista i considera que aquest posicionament dels empresaris envia un missatge negatiu a la societat.

El secretari general de l’UGT de Catalunya, Camil Ros | ACN

Problemes per continuar comprant

El líder de CC.OO. ha avisat que si només augmenten els preus els ciutadans no podran continuar comprant: “Si no hi ha consum intern entrarem en una espiral negativa”, i ha apostat per l’increment de la capacitat adquisitiva dels treballadors enfront de la situació d’inflació.

Ros ha enlletgit al president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, i al de Pimec, Antoni Cañete, que parlin de pujar salaris “però a l’hora de la veritat, res de res”, i ha defensat que els qui estan en recessió són les famílies i no les empreses, després del que ha afegit que aquesta situació només es pot solucionar per la via salarial.

Les eleccions al Ceoe, com a problema

Preguntat per si les eleccions al novembre en la Ceoe poden dificultar la negociació sobre l’SMI, Ros ha respost que això “pot ser una excusa però no ha de ser un obstacle”, i ha sostingut que hi ha marge de negociació i s’ha de buscar un acord en el qual guanyi tothom i no sols els empresaris.

El líder d’UGT ha posat en valor que la ministra de Treball, Yolanda Díaz, vingui de l’àmbit laboral, i ha afirmat que ha mostrat “més sensibilitat” des del punt de vista del mercat de treball que el conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat, Roger Torrent.

Pacheco ha coincidit amb Ros en aquest punt, ha criticat que el Govern “no té cap compromís amb el diàleg social” a diferència del Govern central, al seu judici, i ha instat a Torrent a convèncer al Govern per a afavorir el diàleg social a Catalunya.