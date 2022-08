Montero assegura que es podran aprovar els pressupostos del 2023

La ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, ha dit que està “convençuda” que s’aprovaran uns pressupostos generals de l’Estat pel 2023 i ha avançat que ja estan en contacte amb les formacions polítiques del Congrés dels Diputats, tot i que no ha definit amb qui. Ho ha dit en declaracions a la premsa des de la ciutat andalusa de Ronda, on ha defensat aquests comptes per a l’any que ve per “afrontar amb més garanties un hivern complex, dur”, a causa de la invasió russa d’Ucraïna, que “està provocant un increment del preu de la vida”, ha dit.

Montero ha defensat la producció legislativa del govern espanyol convalidada aquesta setmana pel Congrés, com el decret sobre l’estalvi energètic, la nova regulació dels autònoms i la llei coneguda com a només sí és sí. En aquest sentit, ha agraït la participació de les diferents formacions del Congrés per haver acabat aprovant lleis que “compensen a tothom”. Alhora, però, ha criticat no haver rebut el suport del PP, que “vota en contra del que representa el consens europeu”, ha assegurat. “Tenim un PP negacionista, obstruccionista, que va dir ‘no’ al transport gratuït per a aquells treballadors que s’han de desplaçar”, ha lamentat, i ha acusat els populars de no comportar-se com a partit d’Estat “des que va esclatar la pandèmia”.

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, durant la compareixença pel Catalangate / Congrés dels Diputats

El PP no confia en el govern de Sánchez

El mateix president del PP, Alberto Núñez Feijóo carregava aquest mateix dissabte contra el govern de Sánchez per pactar amb formacions com Bildu o ERC. Així doncs, Feijóo acusava Sánchez “d’egolatria i autoritarisme” i de buscar només “un monòleg”. En aquest sentit, assegurava que el president espanyol només està interessat a quedar bé i “no es preocupa per la situació espanyola”. “Li demano a Sánchez que, si no vol canviar completament la seva estratègia d’atac al PP, posi només un sol membre de l’executiu a insultar-me cada dia. I que la resta es posi a treballar, faci alguna proposta i, si és capaç, parli amb nosaltres“, deia el president del Partit Popular.