El Congrés aprova la nova llei del ‘només sí és sí’

El Congrés dels Diputats ha aprovat amb una àmplia majoria la llei de Garantia Integral de la Llibertat Sexual, més coneguda com a llei del només sí és sí. El text ha obtingut 201 vots a favor –entre ells els de tots els socis d’investidura de Sànchez–, 140 vots en contra –PP i Vox– i tres abstencions. La norma, que ara haurà de passar pel Senat, estableix una nova definició de consentiment sexual en positiu: “Només s’entendrà que hi ha consentiment quan s’hagi manifestat lliurement mitjançant actes que, en atenció a les circumstàncies del cas, expressin de forma clara la voluntat de la persona“.

La nova llei també elimina la distinció entre abús i agressió sexual i finalment no inclou la part sobre prostitució per les fortes disputes que ha generat a dins del govern espanyol i amb els partits independentistes, que fins i tot havia fet perillar l’aprovació del text. Segons la norma, una agressió sexual és “qualsevol acte que atempti contra la llibertat sexual d’una altra persona sense el seu consentiment”, mentre que la violació és una agressió amb “accés carnal per via vaginal, anal o bucal, o introducció de membres corporals o objectes per alguna de les dues primeres vies”.

Agreujants de les penes per violació

El text també preveu agreujament que incrementen les penes d’agressió i violació si es fan de manera grupal, hi ha violència “d’extrema gravetat”, la víctima té una “situació d’especial vulnerabilitat”, l’agressor sigui la parella o un familiar o s’hagi “anul·lat la voluntat de la víctima” amb fàrmacs o drogues. La llei tipifica l’assetjament al carrer com a delicte i defineix les violències sexuals en l’àmbit digital. Una esmena pacta entre el govern i ERC i Junts fixa una pena de presó d’entre tres mesos i un any per utilitzar la imatge d’una persona per fer anuncis o obrir perfils falsos a les xarxes o pàgines de contactes.

Després de molta polèmica, el ministeri d’Igualtat ha renunciat a incloure la part sobre la prostitució. El PSOE havia inclòs una esmena per abolir de facto la prostitució i castigar aquells que lloguen pisos perquè s’hi exerceixi la prostitució, però finalment la van retirar pel rebuig de Podemos i els partits independentistes. La formació morada, a canvi, va acceptar una esmena que retirava de la llei qualsevol menció a la prostitució.