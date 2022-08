Feijóo acusa Sánchez “d’egolatria i autoritarisme” i el repta a un debat

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha carregat contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, acusant-lo “d’egolatria i autoritarisme” i de buscar només “un monòleg”. En aquest sentit, ha assegurat que el president espanyol només està interessat en quedar bé i “no es preocupa per la situació espanyola”. Així doncs, ha declarat que és necessariq ue es faci un debat seriós al Senat i es deixin “d’acusacions sense sentit”. “Hem passat d’un Putin és el culpable de tots els mals d’Espanya, a Feijóo és el culpable”, ha sentenciat.

Aquest dissabte, durant la tradicional inauguració del curs polític popular a Cerdedo-Cotobade Feijóo ha volgut deixar anar unes paraules molt crítiques cap a Sánchez. “Li demano a Sánchez que, si no vol canviar completament la seva estratègia d’atac al PP, posi només un sol membre de l’executiu a insultar-me tots els dies. I que la resta es posi a treballar, faci alguna proposta i, si és capaç, parli amb nosaltres”, ha etzibat en veu alta el president del PP, que igualment considera una “pèssima notícia” que el govern de Sánchez “hagi deixat de governar” i sobrevisqui amb el suport de Bildu i ERC.

El president de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en una roda de premsa / Europa Press

Feijóo reclama debat i aliances

El president del PP també ha criticat les aliences que ja té Sánchez amb les quals ha format govern: “Que el president se senti més còmode amb Bildu que amb el PP és una molt mala notícia per a Espanya. Bildu mai dirà de mi que sóc una gran oportunitat, com sí ha dit de Sánchez”, ha recordat Feijóo. “No són un govern de futur, sinó que representen el passat, una visió que ja comparteix la majoria dels espanyols”, ha continuat el líder del PP.

“A més, Feijóo també ha carregat contra la situació actual i com el govern espanyol no esta fent res epr canviar-la. “Ja no convencen ningú amb la política dels sobresalts i les ocurrències. Saben que amb les seves mesures, els seus enfocaments i els seus modals ja no poden guanyar-nos, i per això intenten dividir-nos amb insults”, ha recalcat Feijóo, que ha fet una crida a la moderació i l’assossec. “Són fonamentals en un país crispat, i nosaltres aspirem a calmar aquest país. Espanya no està condemnada al fet que Bildu i ERC dirigeixin la política de la nació que pretenen destruir”, ha conclòs el president del PP.