Iceta demana a Feijóo que controli Ayuso i accepti les mesures energètiques

El ministre de Cultura, Miquel Iceta, ha demanat al president del PP, Alberto Núñez Feijoó, que “posi ordre al seu partit” i que faci complir el decret d’estalvi energètic. Aquesta és la resposta d’Iceta a la negativa de la presidenta de la comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso a aplicar el nou decret de mesures energètiques. En declaracions als mitjans des de Barcelona, Iceta ha recordat als populars que “fa quinze dies va demanar un pla energètic” i ha criticat que ara només posen excuses. Ha demanat a la població “no fer més despesa de l’estrictament necessària” i ha detallat que l’executiu espanyol s’ha “ofert al Govern per negociar quin és el millor ús dels recursos davant la sequera”.

Isabel Díaz Ayuso | ACN

A preguntes dels periodistes d’aquest dissabte Iceta ha reconegut que les mesures energètiques hauran de ser flexibles, ja que no totes les professions i els espais són iguals ni es poden regular de la mateixa manera. Iceta ha dit que “és evident que no és el mateix estar a la cuina d’un restaurant, que servint les taules”. En aquest sentit, ha afirmat que no demanaran “res que no es pugui complir i que no respongui al sentit comú”. “Cal començar a crear una consciència perquè els recursos no són infinits, són escassos i hem de fer un ús eficient d’ells”, ha conclòs. Sobre la reunió del pròxim dimarts del govern espanyol amb les comunitats autònomes per aclarir dubtes sobre l’aplicació del decret d’estalvi energètic, ha asseverat que la normativa “no es canviarà” tot afegint que “estableix clarament el què cal fer”.

La supervisió de les mesures

Una altra de les preocupacions principals d’aquest compliment de mesures, que també va lligat a les delcaracions d’Ayuso de no voler complir-les, ha estat la manera en la què es supervisarà la seva correcte execució. el ministre de Cultura ha assegurat que “hi haurà una supervisió, com hi és ara, però amb molta més força”. “No té massa sentit tenir vitrines il·luminades a la nit quan no hi ha clients, no té sentit que en un establiment públic es passi fred“, ha reflexionat en veu alta, parlant d’una de les mesures que més molesta als venedors, que és al de apagar els llums dels aparadors durant la nit.