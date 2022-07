Iceta al·lega que el govern espanyol “no pot fer res” amb el jutge Andreu

El ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta, ha afirmat avui que el govern espanyol “no pot fer res” amb el jutge Fernando Andreu de l’Audiència Nacional. Tot i això, considera “un horror” els àudios vinculats a Villarejo i que ha publicat aquest diari. Iceta ha dit que l’executiu estatal no pot apartar un jutge, sinó que qui ho ha de fer és la justícia. “Tot plegat ens posa davant d’una realitat: si no hi ha una feina de les institucions i dels periodistes, no serem capaços de resoldre res”, ha dit en una entrevista a Catalunya Ràcio.

Alhora, Iceta s’ha queixat que Feijóo digués simplement que aquests àudios siguin “part del passat”. “No em sembla gens acceptable”, ha dit. El ministre creu que el líder popular hauria de condemnar aquests fets i desmarcar-se’n. Tot i això, ha reivindicat que l’Estat espanyol és “democràtic”.

L’excomissari Villarejo durant l’entrevista al FAQS / TV3

El ministre mai s’ha reunit amb Villarejo

Iceta també ha dit que “mai s’ha reunit amb Villarejo” i que no té el mòbil infectat amb el programari Pegasus, després que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez , i diversos ministres sí que tinguessin aquesta problemàtica. L’expriemr secretari del PSC, però, ha condemnat els fets. “L’agressió a l’espai d’intimitat d’una persona és “intolerable”.

En referència al Catalangate, li ha cridat l’atenció que els partits independentistes no s’hi pronunciessin ahir en el debat de política general al Congrés dels Diputats. Iceta creu que ja s’han depurat responsabilitats i ha posat d’exemple el cessament de la directora del CNI, Paz Esteban.

Iceta reparteix responsabilitat sobre el desastre dels Jocs d’Hivern

El ministre també ha parlat sobre la candidatura conjunta fallida entre Catalunya i l’Aragó que es volia presentar als Jocs d’hivern del 2030. “Tots en som resonsables”, ha afirmat. Iceta creu que tant Catalunya com l’Aragó han perdut una oportunitat i ha descartat una candidatura solitària per l’any 2030, tal com vol plantejar la Generalitat de Catalunya.