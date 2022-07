Batec creu que la gratuïtat de Rodalies no soluciona els problemes de fons

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va anunciar dimarts passat en el debat de política general les bonificacions al 100% del transport públic que depèn de l’executiu espanyol, la RENFE, des de l’1 de setembre al 31 de desembre. Aquesta notícia ha despertat certes discrepàncies en alguns sectors. L’organització juvenil Batec ha assegurat aquest dijous que “la gratuïtat de Rodalies és un pedaç temporal que no soluciona els problemes de fons, com són les baixes freqüències dels trens, la manca de línies arreu del territori, els retards diaris i els trens antics que encara estan en funcionament”.

Batec ha celebrat que la mesura del govern espanyol, a qui culpa de les 37 morts a la frontera de Melilla, elimina una barrera d’accés als trens com és el preu. Tot i això, “la principal barrera no és el preu, sinó que són les freqüències de pas, la velocitat o la falta de línies”, ha insistit el moviment que lluita per la millora de la xarxa ferroviària a Catalunya.

Una imatge coral de Batec, els joves que s’organitzen contra les accions de l’Estat que perjudiquen Catalunya, aquest dimecres a l’Arc de Triomf / Batec

En aquest sentit, ha instat el govern espanyol a què pagui la resta del pressupost que es va adjudicar pel 2021 a Catalunya, que només va rebre el 35,8% de l’establert inicialment, i que s’allunyi de propostes electoralistes. D’aquesta manera, es podrà “millorar la xarxa ferroviària del nostre país”, ha dit Batec.

Bloquejades les portes d’una vintena d’estacions

L’organització va presentar-se públicament a principis de maig amb una colada massiva a l’estació de Rodalies d’Arc de Triomf per protestar contra la manca d’inversions a la xarxa de trens de Catalunya. Dies més tard va bloquejar les portes d’una vintena d’estacions de Rodalies. Des de Batec van considerar com un èxit la mobilització “ja que molta gent va poder passar sense pagar, que era el seu objectiu”. Renfe, però, va assegurar que l’acció va tenir un seguiment “mínim” i que els viatgers validaven els bitllets amb “normalitat”.