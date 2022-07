El Consell d’Europa exigeix a Espanya que investigui la massacre de Melilla

El Comissionat de Drets Humans del Consell d’Europa ha instat aquest dimecres al govern espanyol a fer una investigació “independent, plena i efectiva” sobre la mort de 37 migrants quan intentaven saltar la tanca de Melilla el passat 24 de juny. Ho ha fet en una carta dirigida al ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, que fins ara ha culpabilitzat les màfies de la massacre i ha lloat la feina de les forces de seguretat del Marroc.

En aquesta missiva el comissari Dunja Mijatovic li recorda a Marlaska que el nombre de morts és “el més gran enregistrat en un sol incident en els últims anys” d’intents de salt de la tanca. “Hi ha hagut moltes al·legacions d’ús excessiu de la força de la policia marroquina“, diu Mijatovic en aquesta carta que va enviar l’1 de juliol i que no ha rebut resposta fins aquest dimarts.

“Al meu entendre aquesta investigació també hauria de mirar en particular les circumstàncies i polítiques més àmplies relacionades amb la cooperació migratòria d’Espanya amb el Marroc, amb l’objectiu d’evitar futures tragèdies i garantir que les polítiques vigents no infringeixin estàndards de drets humans“, demana Mijatovic, que és molt dur en aquesta carta per exigir una investigació com ja van fer l’ONU i la mateixa fiscal general de l’Estat.

“Accions coordinades dels dos països”

El comissari hauria rebut informació recentment sobre la cooperació entre el Marroc i Espanya per controlar les fronteres. Concretament assegura que aquest control “adreça a accions coordinades entre ambdós països que poden exposar els migrants i els sol·licitants d’asil al risc de violacions dels drets humans“, el que reclama que es resolgui perquè no es tornin a repetir uns fets similars.

En la carta Mijatovic diu que tots els estats tenen el dret de controlar les seves fronteres, però ara bé, amb “compliment ple de tots els estàndards internacionals aplicables en matèria de drets humans”. És per això que creu que és “crucial” que els membres del Consell d’Europa no contribueixin ni directa ni indirectament a les “violacions de drets humans” a través de les mesures per implementar la seva cooperació migratòria amb tercers països.