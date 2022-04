El Consell d’Europa adverteix que continua controlant Espanya

El ponent de l’informe del Consell d’Europa que el juny de l’any passat va reclamar la llibertat dels presos polítics catalans prepara una nova avaluació sobre les actuacions de l’Estat espanyol en relació a la causa del Procés. L’objectiu serà fer balanç per comprovar si Espanya està seguint les recomanacions que se li van fer. Ho ha anunciat personalment el mateix ponent de l’informe, Boris Cilevics, en una sessió aquest divendres per fer el seguiment del cas en la qual ha participat el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, que ha exposat el cas Pegasus com a nou conflicte.

Boris Cilevics, diputat letó, ha alertat, però, que el seu mandat s’acaba al juny i que després serà l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa la que haurà de decidir si dona continuïtat al seguiment. L’informe de Cilevics, demanava alliberament dels líders independentistes empresonats per l’1-O i la retirada de les euroordres contra Carles Puigdemont i els exconsellers a Bèlgica. Tanta va ser l’expectació que el consell va acabar decidint donar llum verda a la resolució que també demanava la modificació dels delictes per sedició i instava el govern espanyol a iniciar un “diàleg obert i constructiu”.

La reunió del Consell d’Europa / ACN

Ara, doncs, el diputat Cilevics torna a la qüestió i ha recordat al govern espanyol que cal que continuï treballant per complir aquestes resolucions, unes accions que Ribó ha assegurat que no s’estan complint i, a més, i ha afegit el Catalangate com a nou conflicte obert. “La taula de diàleg no ha donat resultats tangibles“, ha explicat Ribó, qui també ha assegurat que l’Estat “persegueix independentistes per la seva opinió”.

El Catalangate és el nou conflicte obert entre Catalunya i Espanya

Durant el debat d’aquest divendres del Consell d’Europa, que ha durat una hora i mitja, Ribó ha exposat totes i cada una de les qüestions en les quals creu que el govern espanyol no està complint amb les accions que s’havia compromès a fer l’any passat amb el diputat Cilevics. De fet, també ha descrit el Catalangate com una nova bretxa que ha obert l’Estat amb Catalunya: “És difícil que hi hagi confiança mútua en una negociació si una part espia a l’altre”, ha afegit el síndic fent referència a l’espionatge que han patit alguns polítics independentistes, suposadament de part de l’estat espanyol.

Per la seva banda, el diputat al Congrés del PSC i membre de l’Assemblea del Consell d’Europa, Marc Laumà ha criticat Ribó per les seves acusacions. A més, Laumà ha assegurat que el govern espanyol ha actuat d’acord amb les recomanacions de l’informe, tot i que ha puntualitzat que encara tenen temps per aplicar-les. Després de totes les intervencions Cilevics ha conclòs que revisarà el cas, almenys fins que s’acabi el seu mandat el juny.