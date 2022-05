Neix Batec, la reorganització de la resistència jove del Primer d’Octubre 

Desencantats amb organitzacions com Tsunami Democràtic o dels partits polítics de nova o vella fornada, o de les grans associacions sobiranistes, ha nascut Batec. Un col·lectiu format per joves que fa temps que s’anava cuinant. Una resposta articulada al voltant de les reivindicacions socials del sobiranisme amb un esperit plenament independentista i de denúncia de les accions de l’Estat contra la societat catalana. De fet, aquest dimecres s’ha presentat en societat amb la primera de les seves campanyes. Una iniciativa que incideix en una qüestió central que ha format part de la reivindicació sobiranista, la gestió de Rodalies.

Batec ha encetat la seva singladura pública a l’estació de Renfe de l’Arc de Triomf de Barcelona. El lema de batalla “Si Madrid no paga, no paguem!”. Una iniciativa de resposta als “incompliments sistemàtics per part de l’Estat espanyol a les infraestructures ferroviàries de Catalunya”. Una mena del ja històric “No vull pagar”, contra els peatges, però ara en versió dels trens. En definitiva, la gestió de Rodalies és una qüestió que tradicionalment irrita el sobiranisme. Com a mostra, la gran manifestació de l’any 2007 sobre les infraestructures a Catalunya que tenia com a rerefons Rodalies. Aquest dimecres, uns 50 joves han entrat sense pagar i han bloquejat les entrades. El proper 11 de maig han convocat una vaga de pagaments.

Els portaveus de Batec exposen la protesta contra Rodalies d’aquest dimecres a Arc de Triomf/Batec

Un catàleg de protestes

Ara bé, la campanya “no neix com a flor d’estiu” apunten membres del col·lectiu. “Anirem desplegant activitats de protesta i iniciatives que busquin la complicitat de la gent”, comenten a El Món, les mateixes fonts. Batec agrupa un miler de persones que convergeixen des de diverses associacions, plataformes, sindicats, caus o espais. “Fa temps que s’està organitzant i més després de la davallada de l’acció popular al carrer”, remarquen les mateixes fonts. En la roda de premsa de presentació de l’entitat, Batec subratlla que duran a terme accions per a la conquesta de drets” davant de les “dificultats” de l’Estat que els plantegen un “futur incert” de les noves generacions.

Un dels lemes és la manca de perspectiva. “No veiem clar el nostre futur”, raonen. D’aquí que plantegin una nova plataforma per tal de buscar connexions, contactes i “fer xarxa” per accions de protesta i reivindicació com el “No paguem!” que s’emmarca en la convicció que Rodalies és un greuge contra la societat catalana i les classes populars. Aquesta no serà, ni de bon tros, l’única acció. El plantejament és a llarg termini. “És un nou format de reivindicació, pensat en el món del segle XXI, i allunyat de dinàmiques habituals de partits i organitzacions”, detallen. “Tenim estratègia i tàctica i volem anar per feina”.

Renfe presentarà denúncia

La primera reacció a la protesta de Batec a Rodalies ha arribat de Renfe, que ha avançat que en denunciarà els participants. En aquest marc, avisa que organitzaran un operatiu de vigilància per l’11 de maig, amb agents dels Mossos d’Esquadra. La companyia, a través del seu portaveu a Catalunya, Antonio Carmona, replica a Batec que “Rodalies de Catalunya és un servei públic que paguem entre tota la ciutadania amb els impostos que financen aquest tipus de serveis, l’utilitzin o no”. “Si algú es cola està cometem frau contra tots nosaltres”, alerta.

En el mateix sentit, l’empresa pública ferroviària recorda que “el títol de transport inclou en el seu preu l’assegurança obligatòria de viatgers, una cobertura que no tindrien si no paguen el bitllet”. De fet, la companyia retreu que no s’utilitzin la “multitud de canals per protestar que ofereix la companyia”. En la seva defensa, Renfe recorda “l’important esforç d’inversió per millorar el servei de Rodalies de Catalunya”. Com a mostra, subratllen les actuacions al Corredor Mediterrani, La Sagrera, Sant Andreu Comtal, Molins de Rei, Mollet Sant Fost o Molins de Rei, entre d’altres.