Batec precinta una vintena d’estacions i Renfe diu que l’afectació és mínima

El col·lectiu Batec ha bloquejat les portes d’una vintena d’estacions de Rodalies en la primera jornada a escala nacional de la vaga de pagaments per protestar per la falta d’inversió de l’estat espanyol a la xarxa ferroviària catalana. Algunes de les estacions afectades han estat les de Passeig de Gràcia de Barcelona, Badalona, Vilassar, Granollers Centre, Sabadell Centre, Sant Feliu i Calella. Per la seva banda, fonts de Renfe han rebaixat l’afectació a una desena d’estacions i han explicat a El Món que el seguiment ha estat “mínim”. La companyia assegura que els torns de les estacions han estat bloquejats “durant uns minuts” i que els viatgers validaven els bitllets amb “normalitat”.

Des de Batec consideren que les protestes han estat un “èxit” i que ha tingut un “bon seguiment” a totes les estacions bloquejades. El col·lectiu està satisfet per la repercussió que han tingut les seves accions i celebren que el moviment hagi agafat volada “en només una setmana”. Una de les portaveus de Batec, Antònia Maria, ha valorat “molt positivament” l’impacte de la protesta. “Les portes de moltes estacions han estat obertes i creiem que molta gent ha pogut accedir sense pagar, que era el nostre objectiu”, ha dit.

Bon dia, @mitmagob



👋Estem obrint estacions arreu del país.



‼️Avui ha començat un període de protesta al transport públic.



📣Fem una crida als moviments socials, entitats, associacions i sindicats del país, a sumar-s'hi!



🔴25 de maig: nova jornada de mobilització. — BATEC (@batec_cat) May 11, 2022

Batec ha fet una crida a “entitats, organitzacions i sindicats” per donar suport a la pròxima convocatòria de protestes, que serà el 25 de maig.

Dubtes i desconeixement entre els usuaris

No obstant això, molts dels passatgers que han arribat a l’estació de Passeig de Gràcia, on s’ha produït l’acció central de la protesta, validaven el bitllet encara que les portes estiguessin bloquejades. Alguns s’han sorprès per la gran presència de mitjans de comunicació i preguntaven quin era el motiu del precinte, ja que desconeixien que hi havia convocada una vaga i no sabien què era Batec. Segons l’ACN, molts dels usuaris que arribaven als torns disposaven d’abonaments, per la qual cosa no podien deixar de pagar encara que volguessin.

Torns precintats per Batec a l’estació de Rodalies de Passeig de Gràcia / ACN

Per la seva banda, Renfe ha assegurat que les multes per no pagar seguiran els canals habituals i que els Mossos d’Esquadra han enviat un agent al centre de control de seguretat de Renfe a Clot-Aragó per coordinar la resposta de la companyia. L’operadora recorda que la Generalitat és l’òrgan encarregat de sancionar i recaptar les multes, per la qual cosa està a l’espera de les instruccions pertinents tant del departament de Territori, que és el titular del servei, com de l’ATM, que és el responsable de les tarifes del transport públic.

La companyia defensa que els viatgers tenen “multitud” de maneres de protestar i reclamar millores en el servei i ha recordat que no pagar el bitllet comporta un risc perquè en el preu s’inclou l’assegurança obligatòria de viatge. Fonts de Territori ha advertit que si un viatger és enxampat sense bitllet, Renfe pot imposar-li una multa mínima de 50 euros.