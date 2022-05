Antònia Dols i Oriol Sales, portaveus de Batec: “Estem tips de jugades mestres”

La setmana passada es presentava Batec, un moviment juvenil que busca recuperar la iniciativa del Primer d’Octubre. Els seus portaveus, Antònia Maria Dols i Oriol Sales recorden que és una organització jove que busca la mobilització perquè hi ha motius per no quedar-se a casa. Sense cap promesa, i menys de jugades mestres, aquest dimecres han convocat una protesta contra Rodalies. Un no vull pagar massiu. És la primera prova de foc.

Batec, per què i que sou?

Batec és un nom que surt dels marcs dels moviments juvenils de sempre, i el perquè és perquè no volem ocupar l’espai de ningú. Neix d’una generació de gent dels darrers anys que, l’octubre del 2017, bull amb moviments com Universitats per la República o organitzant el referèndum. Gent que participa d’un cau, o una assemblea de facultat, els castellers o espais que es mouen els darrers anys a Catalunya. Compartim que som joves, estem perjudicats per una sèrie de greuges per viure dins l’Estat espanyol i ens permet fer xarxa a tot el país. Els greuges que et pot provocar la crisi econòmica i climàtica cal afegir la situació nacional.

Però com apareix Batec?

Nosaltres dos no sabem on ens hem conegut, per exemple. Som molta gent que provè de xarxes compartides. S’ha anat fent, és un procés de feina que va creixent, que comença amb un grup de Signal i es va repartint per territoris i per comissions… Molta gent jove que participa d’espais de militància o associatius ja sap com es van creant aquests moviments. Qui més qui menys ens ubiquem tots.

Antònia Maria Dols mira Oriol Sales mentre enraona sobre l’origen de Batec/Mireia Comas

Però si algú s’hi vol afegir com ho ha de fer?

Només cal que estigui atent a les seves xarxes.

Cap input dels partits polítics?

Sí, però només tuits de suport.

Us mobilitzeu, però fins ara, en la qüestió nacional, de mobilitzacions ja n’hi ha hagut moltes.

No és tant el que es pot fer diferent, sinó que cal tornar-ho a fer. Portem molt temps aturats en aquest país i no s’han deixat de vulnerar drets pel fet d’estar aturats. Ens hem desmobilitzat moltíssim i cal posar qüestions sobre la taula. I ara, mira, tornem a parlar del mal servei de Renfe i de la seva responsabilitat. Al final, la gràcia de tot plegat és que hem de ser molts, moltíssims i generar les conseqüències. Per altra banda, Batec és una proposta natural, s’hi pot afegir tothom perquè no juga a prometre o crear jugades mestres.

Oriol Sales, portaveu de Batec, en un moment de l’entrevista on exposa els motius de la protesta a Renfe/Mireia Comas

Una marca de la casa és no prometre jugades mestres?

Això ho tenim molt interioritzat, n’estem tips de jugades mestres i també hem patit les desmobilitzacions. Nosaltres entenem que cal reaccionar perquè, per molt que fem bondat, l’Estat continua a la seva.

Amb Batec es recupera la iniciativa de l’independentisme?

El debat dels problemes de l’independentisme no l’ha d’afrontar Batec. Sí que recuperem la iniciativa però no per definir quina és la millor proposta política. Partim de la idea que la mobilització per la mobilització ja és sana. Evidentment, la mobilització té un sentit de ser, com ara dir que Renfe és un desastre, però és que podríem sortir per moltes coses al carrer, i només que sortim per una és millor que no sortir per cap.

Antònia Maria Dols, en un moment de l’entrevista sobre Batec i la seva agenda de protestes/Mireia Comas

I la primera mobilització per Renfe… per què? Per què no abans el preu de la llum o la precarietat laboral dels joves, posem per cas?

Perquè la mobilitat la pateix tothom. Provoca que arribem tard a treballar o a la facultat, i provoca que hi hagi gent que s’estimi més omplir el dipòsit de benzina, que és més car per a la persona i per al Planeta. Renfe és un problema que tant afecta un treballador que els nanos que van al cau el cap de setmana. També és un problema més profund fora de Barcelona com Terres de l’Ebre o el Pirineu. L’expectativa és que hi hagi molta gent que protesti com vulgui i de la manera que vulgui.

Ara centreu el tret a Rodalies, però quina és el proper pas?

No ho sabem, però parlem de preocupacions com ara l’habitatge o la crisi econòmica. Ara ens centrem en aquesta protesta.