Protesta contra les llistes d’espera per avaluar el grau de discapacitat

Un grup de persones amb discapacitat s’han reunit davant de la Generalitat per denunciar les llistes d’espera que pateixen perquè l’administració els hi avaluï el grau de discapacitat que tenen. “Poden arribar a estar esperant fint i tot més d’un any”, ha assegurat Montserrat Pallarès, presidenta de COCEMFE, l’entitat que ha organitzat la concentració. En aquest sentit, les persones amb alguna discapacitat depenen d’aquesta gradació per poder accedir a ajudes i d’altres beneficis per la seva condició.

Aquest dimarts, gairebé mig centenar de persones han protestat per l’espera que hi ha per aconseguir una validació de la discapacitat. Aquestes proves, són potestat de la Generalitat i de fet, la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha reconegut que el temps d’espera “no és òptim” i ha assegurat que el Govern treballa per rebatre aquesta situació. Tot i això, les entitats asseguren que no hi ha prou ganes de solucionar la situació. De fet, la presidenta de COCEMFE Barcelona, Montserrat Pallarès, ha afirmat que l’actual problema “és molt fàcil de resoldre”. “Contracteu persones i traieu els embussos que teniu”, ha demanat.

Llistes llargues per a serveis essencials

La presidenta d’Amputats Sant Jordi, Lorena Blanco, també ha assistit a la convocatòria. Blanco ha denunciat que les llistes d’espera han augmentat des de l’arribada de la Covid-19. Respecte al cas concret dels amputats, ha constatat que des del moment que una persona pateix una amputació ja té un grau de discapacitat”, però malgrat això no poden rebre cap tipus de prestació “fins que el grau no està reconegut”. Per la seva banda, el tresorer de COCEMFE Barcelona i tresorer de l’AFANOC, Josep Cruz, també ha expressat el seu descontent. Cruz ha denunciat que les valoracions de discapacitat “es prenen com un simple tràmit, però en realitat són una necessitat”.

Part de la fila formada pels concentrats en la protesta per les llistes d’espera per valorar del grau de dependència i la tardança en la implantació del nou barem de discapacitat, celebrada aquest matí davant el Palau de la Generalitat / ACN

Un dels exemples ha estat el Xavier que van amputar-li la cama fa 26 anys. Espera des de fa vuit mesos que li donin un grau de discapacitat. “Els amputats no, però dins de la gent que està demanant la valoració hi ha malats terminals. No poden esperar. És una vergonya”, ha afirmat. A més, ha assenyalat que aquesta situació es deu “a la indolència de l’administració, que no posa remei”.

COCEMFE ha llençat la campanya #EsperaIDesepera com a acció pel Dia Nacional de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, que se celebra aquest 3 de maig. Les protestes també s’han produït davant de les seus dels ministeris de Sanitat i Drets Socials, a Madrid.