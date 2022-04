Condemnen dos homes per agredir sexualment dos germans discapacitats

L’Audiència de Girona ha condemnat dos homes acusats d’haver robat a casa de dos germans amb discapacitat a Figueres i haver-los agredit sexualment. A un d’ells el van obligar a fer-los una fel·lació mentre bufetejava i colpejava el seu germà. Els fets es van produir la matinada del 6 d’abril del 2020, en ple confinament pel Covid. La sentència recull que els acusats van aprofitar el “temor causat” durant el robatori per agredir sexualment una de les víctimes immediatament després.

A banda d’aquesta pena de presó, un dels condemnat, Jamal Lakhdari, serà expulsat de l’estat espanyol un cop complertes tres quartes parts de la condemna. La resta l’haurà de complir al seu país. Però Lakhdari no va ser l’únic responsable dels fets, de fet, ho va ser només de la part del robatori. L’atac sexual el va dur a terme una altra persona que també s’ha jutjat, Abdelhak Badaoui. Per aquesta persona l’Audiència de Girona sol·licita fins a 20 anys de presó.

Emptentes, bufetades i cops a la cara i al cap

Els lladres no van haver de forçar l’accés per entrar a la casa dels dos germans amb discapacitat, però un cop a dins van agredir-los amb “cops a la cara, al cap, empentes i bufetades”, el que va generar un “clima de temor” en ells. Els dos germans tenen una discapacitat reconeguda del 65% per l’esquizofrènia paranoide que pateixen.

A més d’agredir-los físicament el tribunal considera que està provat que van causar desperfectes a la casa, com ara trencar un mirall o la porta d’un armari. L’Audiència de Girona sosté que ho van fer per continuar “atemorint” les víctimes i arreplegant objectes de la casa per endur-se’ls. El tribunal ha donat plena credibilitat a la declaració de les víctimes i ha considerat que la declaració de l’acusat no és “fiable”.