Feijóo aposta per tipificar al Codi Penal el referèndum il·legal

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, defensa tornar a tipificar en el Codi Penal el delicte de referèndum il·legal perquè en tot allò que sigui il·legal “quanta més claredat i concreció existeixi, millor”. En qualsevol cas, no creu que l’independentisme català torni a la rebel·lia si el seu partit guanya les pròximes eleccions generals perquè ja coneix la “contundent” doctrina del Tribunal Suprem. El delicte de referèndum il·legal en el Codi Penal va ser derogat per l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero, i en aquest sentit Feijóo ha afirmat que no li sembla cap disbarat recuperar-lo.

“Tot allò que sigui il·legal, quanta més claredat i concreció existeixi, millor”, ha dit el líder popular. Tot i això reconeix desconèixer quin article exacte seria del Codi Penal, i ha recordat que al País Basc “es va acabar amb la ‘kale borroka’ quan es va tipificar en el Codi Penal amb responsabilitat patrimonial “l’incendiat dels autobusos, el trencament de les llunes de les botigues o l’incendi del mobiliari urbà”.

Postura oberta amb la Generalitat

En una entrevista concedida a Europa Press, Feijóo ha assegurat que si arriba a Moncloa mantindrà una postura “absolutament oberta” amb la Generalitat per a parlar amb el seu president de com poden “invertir més i millor”, quina “política industrial és bona” per a aquesta regió i com poden “recuperar el protagonisme econòmic de Catalunya que ha perdut en els últims anys”.

En ser preguntat si el PP derogaria la reforma del delicte de sedició, després que en l’anomenada taula de diàleg entre Govern i Generalitat s’acordés al juliol avançar en la desjudicialització, Feijóo ha posat l’accent en el fet que els polítics no delinqueixin”. “Jo proposo això també: els polítics no podem delinquir i no podem utilitzar la nostra responsabilitat política, el nostre poder polític per a poder delinquir i després pactar modificacions dels Codis que nosaltres seguirem disposats a infringir. Això és el que crec que toca”, ha relatat.

El president del PP, Albertó Núñez Feijóo, al congrés nacional / Europa Press

Feijóo diu que la societat espanyola “no és lliure

No obstant això, ha ressaltat que el “problema” que hi ha a Espanya és que partits independentistes com a ERC “tenen la clau de la governabilitat”. “El problema és que la majoria de la societat espanyola no és lliure i no és lliure perquè depèn d’una minoria de la societat espanyola. I quan les minories s’imposen a les majories, les majories perden els seus drets i llibertats”, ha asseverat.

Feijóo ha assenyalat que ni Felipe González ni José María Aznar van acceptar aquesta situació. “Mai ho va acceptar cap president i va començar aquesta deriva amb el Pacte del Tinell, amb el senyor Zapatero i el PSC de torn. I actualment està el pacte del Tinell en la seva màxima potència”, ha advertit.

Critica que s’identifiqui Catalunya amb els polítics catalans i aposta per la reconciliació

Feijóo ha criticat que es tendeixi a identificar Catalunya amb els polítics catalans quan “Catalunya no és la Generalitat” sinó que són “set milions de ciutadans”, que han de treballar, formar-se, comptar amb hospitals i infraestructures que funcionin i “sanejar els seus comptes públics perquè els governs anteriors han portat a Catalunya a la vora dels impagaments”.

En ser preguntat expressament què proposa el PP per a Catalunya i si està disposat a oferir alguna cosa, ha explicat que l’espai del seu partit és el “constitucionalisme català” i s’ha mostrat convençut que la majoria dels ciutadans d’aquesta comunitat vol “reconciliar-se socialment amb la gent que políticament pensa de manera diferent”, sense “dividir com van fer els independentistes”.

“La reconciliació política, social i econòmica de Catalunya és en el que treballarem. A més li puc assegurar que alguna cosa d’això sé perquè jo he viscut amb els nacionalistes gallecs aquí, que són socis d’ERC i de Bildu i hem lluitat contra aquest model de Galícia i en les urnes ens han dit que sí els gallecs”, ha manifestat.

El català, com a idioma a protegir

A més, ha assenyalat que el català és un idioma que han de “protegir” i “defensar” perquè “la riquesa més important des del punt de vista cultural de Catalunya és el seu idioma”. “Però això és perfectament compatible amb no declarar l’espanyol llengua estrangera a Catalunya”, ha assegurat.

Després que en la taula de diàleg s’acordés impulsar el català al Senat, Feijóo ha dit desconèixer en què consisteix els acords però ha avisat: “Si ara al Senat ens hem de posar cascos, comprendrà vostè que no crec que això sigui cap avanç sinó més aviat una reculada”.

El líder del PP ha reiterat que no sap de què es va parlar en aquesta reunió entre Govern i Generalitat ni que es va pactar en ella. “Això de la taula del diàleg de Catalunya no ho sap ni el Govern d’Espanya ni el Govern català. I si ho saben, que seria molt perillós, no ho saben el conjunt dels espanyols, que això seria imperdonable, clar”, ha ressaltat.