Vilalta: “Hi ha discrepàncies a Junts, no al Govern”

La portaveu nacional d’ERC, Marta Vilalta, assegura que “no hi ha discrepàncies a Junts per Catalunya, no al Govern”. Una afirmació que deixa ben clar que els republicans confien plenament en la continuïtat de l’executiu de Pere Aragonès sense por ni temença als cants de sirena dins la formació de Jordi Turull d’una consulta interna per rebentar el Govern. Vilalta ho ha sentenciat aquest matí en la seva xerrada en el curs de Ciència Política de la 54 edició de la Universitat Catalana d’Estiu (UCE) que se celebra aquesta setmana a Prada (El Conflent).

En aquest sentit, Vilalta ha demanat a Junts que “deixi de fer soroll desestabilitzador”. Així mateix, ha reclamat a la formació que presideix Laura Borràs que “no faci de Govern i oposició alhora” i faci el favor de complir amb el pacte de legislatura i s’impliqui en la taula de diàleg amb la Moncloa. Vilalta també ha reclamat “respecte” per a tothom a fi i efecte de restablir la confiança entre independentistes per tal de construir una estratègia independentista conjunta. També ha criticat que pel fet de ser independentista algú es qualifiqui de “represaliat” en ser processat per un delicte sobretot per “respecte” als veritables represaliats pel Procés.

Marta Vilalta / ACN

“Soroll” i “discrepàncies”

Vilalta ha admès que dins el Govern “hi poden haver discrepàncies, com passa a tots els governs de coalició”. Ara bé, ha insistit que “les discrepàncies són a Junts, i no al Govern”. “El principal factor de soroll, desestabilitzador d’aquest Govern són les discrepàncies internes dins Junts per Catalunya”, ha asseverat. “Els convidem a què es posin d’acord i que no traslladin a la societat, al Govern i a les institucions les seves discrepàncies internes, perquè això afecta i els que tenim responsabilitat públiques a ser útils a la ciutadania”, ha afegit. “Demanem que deixin d’estar absorts en els seus debats”, assegura. “Junts no pot fer de Govern i oposició alhora”, ha subratllat.

Exigeix concretar la idea de recomençar

En aquest marc, Vilalta ha exigit a Junts que concreti la seva idea de “recomençar” per comprovar si les estratègies són compatibles o no. Al capdavall, considera que l’única estratègia que hi ha és la d’ERC que aposta per la via del diàleg. En tot cas ha reclamat “respecte per a tothom” i “no donar carnets de bons i dolents”. També ha raonat que cal tenir present les circumstàncies socials de Catalunya com ara les diferències de vots entre diverses zones de Catalunya, com ara, el vot independentista dominant a la Catalunya Central front el votant de l’àrea metropolitana on el vot a les formacions independentistes cau en picat.