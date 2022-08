Agressions, atropellament i fuga: la història del cop de Junts i PSC a ERC al Segrià

Un autèntic culebrot rural amb acusacions d’agressions, atropellaments, conflictes emocionals i grans inversions en joc pel futur de poble s’amaga darrere el cop que l’Alternativa per Puigverd (PSC) i JxCat (Junts per Puigverd) preparen contra una alcaldessa d’ERC a Puigverd de Lleida, al Segrià, un poble de menys de dos mil habitants. Socialistes i Junts s’han aliat per presentar una moció de censura contra la republicana Sandra Barberà, de Tots Fem Puigverd (ERC). La moció arriba després que el regidor socialista dins de l’equip de govern des del 2019 decidís dimitir perquè ERC ha incomplert l’acord de cedir-li l’alcaldia durant l’últim any de mandat.

L’incompliment del pacte va fer que també dimitís una regidora d’ERC, Meritxell Gilabert, que és parella del regidor del PSC. Després d’aquestes dues dimissions els republicans s’han quedat en minoria. La previsió és que la moció de censura es debati el 25 d’agost i s’espera que l’alcaldia del municipi l’assumeixi Josep Solsona, de Junts.

Però, per quina raó s’ha arribat ara a aquesta situació? Segons ha pogut saber EL MÓN, darrere d’aquest conflicte s’hi amaga una història amb múltiples components i tints de culebrot. Per començar l’alcaldessa republicana, Sandra Barberà, ha admès en declaracions a aquest diari que ERC ha decidit incomplir el pacte que tenia amb el PSC i que així ho han decidit acusant el regidor socialista d’haver-se comportat amb “agressivitat” cada cop més en els darrers tres anys.

ERC vol impedir que arribi a l’alcaldia algú que “fa por al poble”

Barberà considera que el pacte no es pot complir perquè no es pot permetre que arribi a l’alcaldia algú que “faci por al poble”. L’alcaldessa relata un incident juliol passat amb Vilalta a l’edifici consistorial que hauria acabat amb una discussió en la qual el regidor socialista hauria acabat insultant-la a ella i a una altra regidora. A més, Barberà acusa Vilalta d’haver-la perseguit quan marxava en cotxe i d’haver colpejat el vehicle amb un bastó.

“Un dia que estàvem jo i la regidora ultimant coses de la festa major el regidor ens va començar a faltar al respecte i a dir-nos paraules que no vénen al cas, insults; ens va arribar a dir que parlaria amb les empreses on treballem perquè ens quedéssim sense feina”, relata Barberà. És en aquest moment que decideix agafar la furgoneta i marxar. Aleshores es produeix l’episodi del bastó. “Em va seguir, es va parar davant del cotxe, vaig parar perquè vaig agafar por, vaig sentir que amb el bastó em va donar un cop a la furgoneta, vaig donar tombs per si ho havia fet amb algun motiu”, explica la republicana, que assegura que ha interposat una denúncia als Mossos contra Vilalta per “falses acusacions”.

Al micròfon, l’alcaldessa de Puigverd de Lleida

L’alcaldessa acusa el regidor socialista de maquinar una “estratègia”

L’alcaldessa diu que va començar a rebre trucades d’algú des del poble “per la presència dels Mossos i una ambulància davant de l’ajuntament”. L’alcaldessa sosté que això formava part “d’una estratègia que havia ideat” el socialista que, segons diu, hauria explicat a altres membres de l’equip de govern que ella l’havia atropellat per acte seguit sortir fugint del lloc dels fets.

Contactat per EL MÓN, Vilalta nega la història que denuncia l’alcaldessa d’ERC i diu que tot són invencions de la republicana. Segons ell, Barberà ha quedat com “una malvada” en no haver complert el pacte del 2019 i ara està buscant “excuses” per justificar-se. Segons aquest regidor socialista, no hi ha hagut cap agressió verbal i, pel que fa a l’atropellament, explica que el que va passar és que l’alcaldessa va fer “una maniobra imprudent” i li va trepitjar un peu a ell. “Vaig anar al CAP, però afortunadament no tenia res trencat”, comenta.

El socialista centra les acusacions contra ERC per la intenció d’incomplir l’acord des del principi. De fet, afirma que la informació va ser ocultada a la seva parella, regidora d’ERC. Els dos van dimitir quan van conèixer les intencions dels republicans de no complir el pacte. “Mai havien tingut intenció de complir-lo”. Després d’aquest trencament Barberà ha intentat pactar amb Junts, partit que, segons explica, s’havia solidaritzat amb ella pels fets que ha denunciat en reunions de poble respecte la suposada “agressivitat” de Vilalta contra l’alcaldessa.

Barberà tenia a punt una proposta per Junts però abans de tancar qualsevol acord, Josep Solsona, el regidor de Junts, li va comunicar que s’aliava amb el PSC per tirar endavant la moció de censura. L’alcaldessa d’ERC denuncia el canvi de posició de Junts i lamenta que s’arribi a un acord amb una persona de qui en denuncia un comportament agressiu.

EL MÓN ha pogut parlar amb el regidor de Junt Josep Solsona. Sosté que de ser ni justifica ni comparteix els fets que ha denunciat l’alcaldessa en cas que siguin certs. En tot cas, Solsona creu que cal canviar el lideratge perquè considera que l’alcaldessa republicana “no està a l’altura del càrrec”. A més, considera que si va veure que Vilalta era tan agressiu ella hauria d’haver pres una decisió abans. A Solsona no li incomoda anar de la mà del PSC en aquest cas: “155 ni oblit ni perdó, però no pots deixar que el teu poble vagi a la deriva”.

“Quan hi vam pactar no el coneixíem [a Vilalta], vivia als afores del poble, si l’haguéssim conegut com el coneixem ara no hauríem arribat a un pacte”, diu Barberà. En declaracions a EL MÓN el regidor socialista diu que no pensa denunciar Barberà malgrat que consideri que estigui atacant la seva imatge. “No vull soroll”, diu.

El regidor socialista avisa que hi ha inversions milionàries en joc

Més enllà del conflicte personal, el regidor socialista, que s’encarregava de l’àrea d’urbanisme, diu que els republicans volen fer marxa enrere en diversos projectes industrials en els quals ell ha treballat i que suposarien obtenir més de dos milions d’euros per a les arques públiques. Vilalta sosté que ERC vol fer marxa enrere a possibles inversions que tenen relació amb els fons Next Generation de la Unió Europea.