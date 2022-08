Diputades del PSC critiquen la gimcana porno d’ERC a Vilassar

Diverses diputades del Parlament de Catalunya han expressat les seves crítiques contra la gimcana porno organitzada per l’Ajuntament de Vilassar de Mar, governat per ERC. El malestar l’ha fet públic la diputada del PSC Gemma Lienas, i a ella s’hi han afegit altres companys del partit, entre elles la portaveu parlamentària socialista, Alícia Romero. Lienas, que com a escriptora explica que ha publicat llibres sobre sexualitat per a joves, considera que activitats com la gimcana porno posen els nens i les nenes “als peus dels pedòfils”.

La reacció de les diputades socialistes s’afegeix a la de la diputada del PP, Lorena Roldán, que ja va avisar divendres que el seu partit es mobilitzaria contra la polèmica gimcana. Els populars, molt indignats amb aquesta proposta educativa, han demanat també el cap de responsables locals de joventut.

Lienas considera que les proves de la gimcana, que ha aixecat l’oposició de pares, “estan plantejades des d’un punt de vista adult”, com per exemple el fet de fer posar amb la boca un condó untat amb mel. La diputada no hi veu objectiu formatiu i en canvi sí una “fantasia adulta”. Lienas també critica que no s’hagi fet servir la gimcana per transmetre que la pornografia no és la realitat i que no s’instrueixi els adolescents a defensar la sobirania del seu cos.

La diputada també veu comprensible que els pares vulguin denunciar els fets a la justícia perquè les imatges poden ser utilitzades per pedòfils, afirma. La gimcana ha generat una polèmica important en les darreres hores. Els fets també s’han convertit en notícia més enllà de Catalunya.

Actuació de la Síndica contra la gimcana porno de Vilassar

La Síndica de Greuges ha obert una actuació d’ofici arran de la gimcana nocturna amb proves de contingut sexual organitzada pel Servei de Joventut de Vilassar de Mar el 22 de juliol passat. La Síndica ha demanat informació a l’Ajuntament de Vilassar sobre aquesta activitat “en atenció a la protecció de l’interès superior” dels infants i adolescents que hi van participar. La defensora ha tingut coneixement de la gimcana arran de la informació apareguda als mitjans de comunicació i de les queixes d’algunes persones que s’han adreçat a la institució.

En concret, la institució vol saber quina és la valoració de l’administració municipal d’aquesta situació des del punt de vista de la protecció dels participants en la jornada nocturna. La Síndica també ha preguntat sobre les imatges que es van captar d’infants i adolescents mentre duien a terme la gimcana i sobre la posterior publicació d’aquestes imatges sense el consentiment corresponent dels tutors legals dels infants o dels mateixos adolescents, segons el cas.