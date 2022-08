La gimcana “porno” de Vilassar, al Síndic de Greuges i les xarxes s’encenen

El cas de la Gimcana Nocturna de Vilassar de Mar es podria investigar. El passat divendres el Síndic de Greuges anunciava que obriria una actuació d’ofici contra l’ajuntament del municipi, després que una gran quantitat de pares es queixessin d’una activitat que es va fer el 22 de juliol on persones d’entre 12 i 30 anys van haver de fer proves de caire sexual. En una roda de premsa, l’ajuntament va assegurar que hi havia un context “pedagògic” darrere de la gimcana, però va admetre que “hi va haver falta de comunicació”, tal com va explicar la regidora de Joventut, Montse Gual. Ara, el Síndic vol arribar a l’entrellat de la qüestió i saber del cert si realment es va cometre algun delicte contra la protecció de menors o no.

Una cosa és educació sexual.

És evident que aquesta gimcana era qualsevol cosa menys educació sexual.

A més, com poden barrejar a nens de 12 anys amb adults de 30?

Diuen que era per adolescents. Des de quan un adult de 23 anys és un adolescent? i de 30? — Sadel Mig (@Gimledas) August 5, 2022

Vilassar de Mar és notícia i no només els diaris. El rebombori de la gimcana del municipi, on hi havia proves sexuals que havien de realitzar menors, ha encès les xarxes amb diferents opinions. Entre totes les opinions el que més es comenta és la diferència d’edat entre els participants, ja que sembla impossible poder fer proves adients per a totes les edats quan hi ha gairebé 20 anys de diferència entre els més petits i els més grans. “El concepte Activitat per gent d’entre 12 i 30 anys esgarrifa”, diu un dels usuaris de Twitter en veure la notícia.

El concepte “Activitat per gent d’entre 12 i 30 anys” esgarrifa. — MartiniPS (@MartiniPS) August 5, 2022

Dimissions i mesures adients

Les crítiques cap a l’ajuntament i la demanda d’explicacions així com d’alguna dimissió no s’han fet esperar. De fet, han escalat fins la política i ja hi ha algun partit que demana explicacions en forma de dimissions. És el cas del PP, on Lorena Roldán, portaveu i diputada al Parlament, ha anunciat que confia que la nova Síndica compleixi amb les obligacions del seu càrrec “vetllant pels interessos d’aquests menors, a diferència del seu antecessor”, que creu que només vetllava per l’interès del separatisme”. El Síndic de Greuges ja ha obert una actuació d’ofici. Paral·lelament, el PP de Vilassar de Mar ha exigit al govern municipal que “assumeixi responsabilitats” i cessi les persones que van autoritzar la celebració de l’activitat.