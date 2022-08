Vilassar de Mar admet errors però continua defensant la gimcana “porno”

La polèmica de la Gimcana Nocturna de Vilassar de Mar ha obligat a l’ajuntament del municipi a fer una roda de premsa per explicar els fets. I és que la indignació dels pares del municipi va començar quan els seus fills van tornar a casa després del que havia de ser una gimcana convencional, dient que havien hagut de fer proves de caire sexual. Ara, els pares dels menors es plantegen denunciar l’ajuntament. Per contra, el municipi defensa que totes les proves que es fan fer tenien contingut pedagògic i “estaven validades per l’equip tècnic” del municipi. Tot i les disculpes que han rebut, molts asseguren que “han perdut la confiança en l’administració”.

Durant la roda de premsa d’aquest divendres, l’ajuntament ha al·legat que totes les proves tenien un rerefons pedagògic i d’educació sexual. De fet, han assegurat que tots els monitors tenien el títol de monitoratge de lleure i que en tot moment es va preguntar als joves si volien participar de les activitats o no. En aquest aspecte, els pares afectats asseguren que “les edats eren molt diferents i no significava el mateix per un nen de 20 que per un de 12”. És per això que l’ajuntament ha acabat admetent que “els pares no tenien tota la informació sobre l’activitat” i per aquest motiu han volgut demanar perdó. Tot i això, també han deixat clar que només han rebut una queixa de manera oficial i s’han mostrat obert a parlar “amb tots aquells afectats que vulguin respostes”, ha dit la regidora de Joventut, Montse Gual.

Joves mirant el mòbil en un espectacle (ACN)

El passat 22 de juliol, les joventuts de Vilassar de Mar van organitzar una gimcana per persones d’entre 12 i 30 anys durant la nit. El que havia de ser una activitat més d’estiu sense importància s’ha convertit en el centre de la tensió entre els pares del municipi i l’ajuntament. La raó ha estat la classe de proves que es van fer, amb un to sexual o fins i tot segons algunes descripcions de pares “pornogràfic”. Entre les activitats que s’han recriminat a l’ajuntament hi havia posar un condó a un pal amb la boca, xuclar mel i nata de bastons o fer un trivial de preguntes sobre la drogoaddicció i l’alcoholisme. “Les proves eren estranyes i ningú ens va a visar com a pares de menors del que es faria”, explica Encarna, la mare d’una nena de 12 anys que va participar a l’activitat.

L’explicació de totes les proves fetes

Davant la consternació dels pares, s’ha filtrat també els objectius de cada prova, ja que totes tenien la seva explicació. Tot i això, els pares dels afectats també s’han queixat de què aquestes explicacions no es van donar prèviament a les famílies ni en el mateix moment als participants. “Si tu fas una prova amb un rerefons educatiu, cal que expliquis el perquè sinó per tot el sentit”, explica Encarna.

Explicacions de les activitats

D’aquesta mateixa manera, Gual ha defensat que proves com aquestes serveixen per “sensibilitzar” sobre l’ús del preservatiu en el sexe oral. En aquest sentit, ha dit que els consta que hi ha menors d’11, 12 i 13 anys que consumeixen pornografia i ha defensat que és una qüestió que es vol “atacar” des de la Regidoria de Joventut per evitar que els menors interioritzin determinades pràctiques sexuals.