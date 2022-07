Jutgen un veí d’Arbúcies per abusar sexualment de deu menors

L’Audiència de Girona ha començat aquest dilluns el judici a porta tancada contra Juan Vicente Jorge Portilla, un veí d’Arbúcies (Selva) que s’enfronta a una petició de 81 anys de presó per haver abusat sexualment de deu menors des de l’any 2013 fins al 2019.

El processat, d’origen cubà i conegut com Jony o El Cuba, oferia classes particulars gratuïtes a les víctimes per guanyar-se la confiança de les famílies, que tenien pocs recursos econòmics. Per atraure l’atenció de les nenes els hi donava regals i les deixava fumar i beure alcohol, segons explica El Punt Avui.

L’acusació pública argumenta que el processat es va aprofitar de la confiança que li dipositaven els pares de les menors i de la innocència de les nenes per abusar d’elles de manera continuada: “Les despullava i les tombava bocaterrosa per, a continuació, friccionar el seu penis contra els genitals de les petites. També els feia petons a la boca, tocaments als pits i l’obligaven a tocar-li el penis, introduint-lo després a la boca de les menors”, exposa la fiscal que considera que “aquestes conductes es van repetir amb freqüència”.

El judici ha començat amb les declaracions dels familiars de les víctimes i amb les reproduccions de les gravacions del relat dels fets que van fer i que consten com a prova preconstituïda. Està previst que l’acusat declari dijous, després de les pericials dels forenses i dels psicòlegs, i que divendres hi hagi els informes i el judici quedi vist per a sentència.

Suposat filòsof, bruixot i exagent de la CIA

Portilla, de 76 anys, feia menys d’una dècada que vivia a Arbúcies. Va anar a l’Ajuntament per presentar-se com a voluntari per fer classes de reforç als nens i nenes de l’escola i per fer de professor a l’escola d’adults. En totes dues ocasions va ser rebutjat. L’home assegurava que era filòsof, escriptor, bruixot, i exagent de la CIA, però mai va presentar la documentació pertinent i no encaixava amb el perfil demanat. Finalment, va decidir muntar el seu propi negoci de classes particulars a casa seva, situada al carrer del Vern.

El 29 de juliol de 2019 una de les mares, que casualment també estava a l’habitatge de Portilla, va enxampar l’home d’origen cubà amb el penis fora i fent moviments sexuals sobre la nena de 7 anys. Segons l’escrit de conclusions provisionals, també va llepar els genitals a la nena. La família va denunciar el cas i la Policia Local i els Mossos van detenir el sospitós, que va ingressar a presó després de passar a disposició judicial.

L’acusat d’abusar sexualment de deu menors a Arbúcies / Marina López

81 anys de presó i indemnització de 165.000 euros

Arran d’aquesta denúncia es van descobrir nou casos més d’abusos que s’haurien produït entre 2013 i 2019. Una de les víctimes té una discapacitat reconeguda del 85% i la fiscalia l’acusa d’haver abusat d’ella i de la seva germana a casa de les menors. “S’asseia al sofà i mentre estaven tapats amb una manta, els feia tocaments, arribant a introduir un dit a una de les nenes”, descriu.

També serà jutjat per una agressió sexual en grau de temptativa que hauria tingut lloc l’estiu del 2018, quan va intentar abusar d’una menor que aleshores tenia 14 anys subjectant-la amb força, tombant-la a un llit i estirant-se sobre seu. No ho va arribar a aconseguir perquè una altra menor va intervenir-hi i li va llançar un llibre i les dues nenes van poder fugir.

La fiscalia l’acusa de quatre delictes continuats d’abús sexual a menor amb penetració, tres delictes continuats d’abús sexual a menor, un delicte continuat d’abús sexual a menor amb discapacitat, un delicte d’abús sexual a menor i un delicte d’agressió sexual a menor en grau de temptativa. Demana una pena de 81 anys de presó, 10 anys de llibertat vigilada, inhabilitació per treballar amb menors durant 5 anys i que no es pugui apropar ni comunicar-se amb cap de les víctimes durant un termini de fins a 10 anys. També sol·licita que el processat indemnitzi les víctimes amb 165.000 euros.