Investiguen un presumpte cas de casament forçat d’una menor a l’estranger

Nou cas de casament forçat d’una menor d’edat catalana a l’estranger. Segons ha avançat El Periódico i ha confirmat l’Agència Catalana de Notícies els Mossos d’Esquadra estan investigant el cas d’una menor a qui els pares estarien obligant a casar-se forçosament a l’estranger. Els Mossos no han volgut donar més detalls sobre el cas, però el diari assegura que la noia ha anat a una comissaria a denunciar el tracte acordat pels seus pares i ha estat llavors quan la policia ha començat la investigació.

Ni el diari ni la policia catalana han volgut revelar el país del marit que els pares d’aquesta menor haurien escollit per ella, però El Periódico assegura que està a l’Àsia. La noia que ha denunciat el seu propi casament forçós ha declarat que els pares ja tenen els vols i la planificació del viatge per endur-se-la i casar-la amb aquest marit.

El cas de les germanes de Terrassa assassinades a trets per voler divorciar-se

Aquesta denúncia arriba pocs dies després que dues germanes de Terrassa hagin mort assassinades al Pakistan en voler divorciar-se dels seus marits de conveniència. Les dues van viatjar al seu país d’origen enganyades per la seva família i un cop allà les van torturar i assassinar a trets mentre dormien. Per ara hi ha sis persones detingudes per aquestes morts. El pare de les noies, Ghulam Abbas, ha assegurat que temia per la vida de les seves filles, ja que havien començat relacions al marge del seu matrimoni de conveniència i creia que podien ser agredides per l’entorn dels marits forçosos.

Els Mossos continuen investigant si els familiars de les dues germanes les van enganyar per anar al Pakistan i que fossin assassinades allà. Pel que fa a la policia del poble pakistanés on van morir les germanes, Panjab, ha detingut a sis persones acusades de l’assassinat de les germanes terrassenques. “Hem aconseguit proves de l’escena del crim, així que no crec que ells puguin obtenir cap benefici indegut dels tribunals. Els processarem degudament i els empresonarem. Rebran el màxim càstig segons la llei pakistanesa, la pena de mort“, ha recalcat el cap de la policia del districte de Gujrat, Ata Ur Rahman, en declaracions a TV3.