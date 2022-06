Detingut un professor de Vilanova i la Geltrú per abusar de tres menors

Els Mossos d’Esquadra van detenir a un professor d’Institut de Vilanova i la Geltrú el passat dimecres perquè presumptament hauria abusat de tres menors. Van ser les mateixes víctimes les que van acusar al professor d’haver-los fet tocaments i comentaris de caràcter sexual. Un cop detingut, la policia va passar a interrogar-lo i finalment aquest divendres el jutge l’ha posat en llibertat amb càrrecs, ja que no hi ha proves suficients. Tot i això, se li ha posat una ordre d’allunyament de les tres menors que l’han acusat.

Els fets passaven el passat dimecres quan tres alumnes van denunciar a un professor d’institut per haver abusat sexualment d’elles. Els Mossos d’Esquadra van procedir a la detenció de l’acusat, però finalment el jutge encarregat del cas l’ha acabat deixant en llibertat, però amb càrrecs per un delicte contra la llibertat sexual. Tot i que la investigació encara no s’ha tancat i queden moltes coses per saber, el cas està soa secret de sumari.

Un regidor de l’ajuntament acusat

L’acusat és regidor no adscrit de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes després que ERC l’expulsés del partit. El mateix ajuntament també s’ha pronunciat davant la notícia hi ha assegurat que estan “consternat”. Tot i això, han volgut fer èmfasi en recordar que els fets que s’han relatat no guarden cap classe de relació amb la seva activitat política i molt menys amb l’ajuntament.

COMUNICAT DE L’AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES EN RELACIÓ A LA DETENCIÓ D’UN REGIDOR DE L’OPOSICIÓ PER CAUSES ALIENES AL SEU CÀRREC

➡️ https://t.co/9FNuoPG3jX#SPRibes pic.twitter.com/e3Kn3EDk7q — Sant Pere de Ribes (@santperederibes) June 17, 2022

A més, des del mateix comunicat han demanat que es mantingui la presumpció d’innocència de l’acusat, ja que encara és un procés judicial obert. En aquest sentit, han fet bandera de la a defensa dels drets de les persones afectades pel cas i han demanat respecte. D’aquesta manera el consistori ha insistit que esperen que es pugui saber la veritat en poc temps i que s’aclareixin els fets com més aviat millor durant les diligències judicials obertes.