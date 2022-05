Tres dones agents dels Mossos denuncien un metge d’Interior per abusos

Tres dones agents dels Mossos d’Esquadra han denunciat un metge del departament d’Interior per presumptes abusos sexuals. Segons ha avançat el programa Planta Baixa de TV3, les tres agents han presentat una denúncia contra el metge per haver-los fet “tocaments en zones íntimes” durant una visita rutinària a la seva consulta a la tardor del 2019. L’home, de 60 anys, treballava al Servei de Vigilància de Salut Laboral del departament d’Interior i ha estat apartat.

Segons la periodista Anna Punsí, el metge ha pogut continuar visitant agents dels Mossos fins al novembre de l’any passat malgrat que la primera víctima va denunciar el cas el març del 2020. Quan Interior va tenir coneixement de la denúncia, va assignar-li una infermera perquè el “vigilés”. A banda de fer revisions als Mossos d’Esquadra, el metge també feia visites pels Bombers de la Generalitat, els Agents Rurals, Protecció Civil i altres serveis adscrits a Interior.

Una de les víctimes d’abusos relata la visita

“Em va dir que em tragués la roba, que em faria una exploració ginecològica. Em vaig quedar bloquejada”, ha relatat una de les dones denunciants, que ha preferit mantenir-se en l’anonimat. L’agent dels Mossos ha explicat que s’ha sentit molt sola durant tot el procés. La dona havia anat a la consulta per una revisió rutinària per una qüestió d’horaris i el metge va insistir a fer-li una exploració ginecològica tot i que no era necessària. “Tranquil·la, no tindràs problemes”, li va dir en referència a la renovació d’un permís per no treballar al torn de nit.

L’agent ha reconegut que quan va explicar la situació a gent pròxima va trobar molt poc suport. “Tothom em deia: ‘Com ho podràs demostrar? Serà la teva paraula contra la seva, és un ‘metge de la casa’, i això em tirava enrere. Em sentia sola”. La resposta del departament tampoc va ser satisfactòria. “Em van dir que a partir de llavors passaria visita amb una infermera, que havia d’entendre que era un company de feina. Em vaig quedar molt descontenta”.

Interior anima a les víctimes d’abusos a denunciar

El secretari general del departament d’Interior, Oriol Amorós, ha assegurat que si les dones “no s’han sentit ben ateses és perquè no ho han estat” i avançat que el departament estudia canvis en els protocols d’abusos sexuals per millorar l’atenció a les víctimes. També ha animat a qualsevol dona que hagi patit una situació similar amb el metge apartat que “denunciï” i ha promès que el departament “estarà al seu costat”.

Amorós ha explicat que van tenir coneixement del primer cas el juny del 2021, poc després de l’arribada del nou conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, i que van oferir “suport jurídic i psicològic” a la dona denunciant. Al febrer d’aquest any va aparèixer un segon cas, però la dona va rebutjar l’assistència del departament, que, no obstant això, vol personar-se a totes les causes judicials obertes. “Si hi ha hagut tres casos, tots del 2019, tant de bo m’equivoqui, però n’hi podria haver més”, ha conclòs.