Enrique del Pozo revela que el seu xicot va patir abusos sexuals

Rubén Sánchez Montesinos és culturista professional, i està concursant a ‘Supervivientes 2022’. El noi és també l’actual parella d’Enrique del Pozo. I ha estat precisament el periodista qui ha revelat, a la gala de ‘Supervivientes’, el dur passat que va viure Rubén. Ho ha fet en veure que el noi no ha acabat d’encaixar amb els seus programes de concurs, i ja ha tingut els primers problemes de convivència. En veure-ho, del Pozo no ha pogut evitar posar-se a plorar.

“Ho dic perquè ell em va donar permís. Esclar que està desplaçat. És una persona que ha patit abusos sexuals. També és una persona que porta 20 anys sent insultat per la seva condició homosexual, on no li paren de proferir insults com ara ‘marica’, ‘maricón’ o ‘culturista de merda’. Ell tenia el desig de participar en aquest concurs però deia que a la televisió no existeixen els miracles per a les persones no conegudes”, ha començat dient Enrique del Pozo, visiblement emocionat.

Enrique del Pozo i Ion Aramendi | Telecinco

“No vull dir que per tot això no es mereixi que l’expulsin. Però l’estic veient trist. I sí, ja ho veig que està desplaçat. Està fent tot el que pot, però per a ell és molt dur. Fa poc que va haver de marxar d’un gimnàs perquè li van dir ‘maricón’. És un paio que està sol, el vaig trobar sol, lluitant per la vida, com molts espanyols, però és molt generós i carinyós”, ha defensat el periodista.

“Ell vol involucrar-se en aquest programa, perquè és el seu somni, i per a ell no és fàcil. No vull donar pena ni que aquesta sigui la justificació perquè no el votin. Però és una bona persona, i no m’agrada que li diguin pocavergonya o egoïsta. No ho és, i ha patit moltíssim. Ell no ha tingut amics, només vol apropar-se a ells”, ha conclòs Enrique del Pozo.