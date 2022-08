Una gimcana “porno” posa en peu de guerra els pares de Vilassar de Mar

Posar un preservatiu amb la boca, fer postures del Kama Sutra en parelles o respondre preguntes sobre drogues han estat algunes d eles proves polèmiques que els pares de Vilassar de Mar han denunciat al diari La Vanguardia. Una gimcana que havia de ser d’allò més rudimentària es va convertir en una iniciativa de caire sexual, que feia fer proves a joves d’entre 12 i 30 anys amb un rerefons “educatiu”, segons l’ajuntament del municipi, però sense el coneixement previ dels pares dels menors que hi van participar. “Hem perdut la confiança en el municipi”, assegura Encarna, la mare d’una de les participats de 12 anys en unes declaracions a El Món.

El passat 22 de juliol es va celebrar la segona edició de la Gimcana Nocturna de Vilassar de Mar, una iniciativa que l’ajuntament del municipi prepara pels joves, on durant una nit es fan proves divertides per a persones d’entre 12 i 30 anys. Aquest any, però, la gimcana ha creat molta polèmica entre els pares dels menors participants, ja que en tornar a casa, els nens i nenes han explicat com moltes de les proves eren de caire sexual, una situació que ha xocat molt a les famílies, perquè no tenien cap constància de que l’activitat seria d’aquesta classe. “Només ens van fer arribar un missatge on posava l’horari i la roba que havien de portar, però en cap cas se’ns va avisar del que es faria”, diu una de les mares afectades.

Poques explicacions i escasses disculpes

Un dels principals objectius dels pares dels menors -segons expliquen els afectats- era “aconseguir unes disculpes per part de l’ajuntament”, però la situació ha acabat escalant a causa de la quantitat d’indignació dels afectats. “No crec que ningú s’hagi de prendre la llibertat de triar com educar a la meva filla en l’àmbit sexual”, descriu una de les mares afectades en declaracions a aquest mitjà. Pel que fa a les declaracions de l’ajuntament del municipi, han assegurat que les activitats estaven creades i monitorades per professionals amb el títol de monitor de lleure. Davant de les poques explicacions, els pares han decidit portar el cas a la Fiscalia de Menors i estan estudiant denunciar el cas, ja que “creiem que no s’han fet les coses bé”, han assegurat els pares afectats.