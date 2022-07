Per què tenim més ganes de sexe a l’estiu?

A l’estiu moltes persones asseguren sentir més desig sexual que en altres èpoques de l’any, motiu pel qual durant aquest període els estudis demostren que es produeixen més contactes sexuals i molts d’ells són de risc. Ara bé, molta gent es pregunta per què augmenta aquest desig sexual a l’estiu i no en altres èpoques, i això té una resposta molt clara per a la ciència. Els dies són més llargs, els cossos reben més hores de sol i això activa el mecanisme per produir oxitocina, l’hormona de la felicitat i el plaer. Un cop el cos ha fet aquest pas, aquesta hormona fa que incrementi l’alliberament de testosterona i feromones, les responsables de què ens sentim atrets per altres persones, a través de la suor.

Tot això afegit al fet que estem més hores fora de casa i arriben les vacances fa que tinguem el desig sexual disparat. El sol és el gran aliat per sentir totes aquestes emocions i plaers, però s’ha de recordar prendre’l amb les precaucions necessàries. Si ho fem així aconseguirem que el sol ens aporti més salut gràcies a la vitamina D, que ens fa veure’ns més atractius, i a la reducció de la melatonina que crearà el nostre cos. El fet que produïm menys melatonina fa que augmenti la libido com a resposta química dins del nostre cos.

La llum solar, la responsable de l’augment de la libido

Segons la sociòloga Cecilia Bizzotto, el fet que el cervell rebi més llum solar durant més estona fa que la hipòfosi s’activi, s’alliberin les hormones que augmenten el desig sexual i, en el cas dels homes, es produeixin ereccions més intenses. “El sol, a més, ens ajuda a estar de millor humor, pel que a l’estiu es redueixen àmpliament les possibilitats de depressió que podem patir la resta de l’any en èpoques més estressants”, explica aquesta experta a la plataforma JOYclub abans d’apuntar que “l’estiu ho té tot per triomfar”.