Com allotjar-se gratuïtament aquestes vacances i estalviar milers d’euros

El somni de qualsevol persona és poder viatjar i allotjar-se gratuïtament. Doncs bé, hi ha una tècnica no gaire coneguda per fer-ho. Ho explica Fernando Nuño al llibre Viatja i viu on vulguis a cost zero. Es tracta de l’intercanvi de cases, que permet aprofitar els 150 dies lliures que hi ha en aproximadament un any i estalviar-se els 3.000 euros de mitjana que les famílies gasten en marxar de viatge. No és una tècnica nova, existeix des de fa dècades, però en els últims anys s’ha posat de moda i més famílies hi participen.

Com fer-ho? És molt fàcil. Has de posar el teu habitatge a disposició d’altres famílies i decidir a quina destinació vols viatjar. Així, només cal que busquis entre la gran diversitat d’allotjaments arreu del món i contactis amb l’altra família per fer un intercanvi de casa si estan interessats en visitar el lloc on vius. Això permet estalviar, viatjar més perquè hi ha més diners i allotjar-se a llocs molt còmodes que s’allunyen de les aglomeracions típiques dels hotels o resorts. A més, permet veure la vida local al lloc de destí i conèixer les tradicions, l’entorn més real i com es comporten els veïns de la zona.

Qui participa en aquest sistema d’intercanvi d’habitatges?

Hi ha molts tipus d’usuaris que poden utilitzar aquest sistema. Des de famílies que no poden permetre’s allotjar-se a un hotel perquè el preu és molt alt a joves que viatgen amb amics i no tenen massa diners per gastar. També jubilats que vulguin fer turisme sense tocar el fons d’estalvis o fins i tot teletreballadors que vulguin canviar d’aires un temps sense gastar el que guanyen en un allotjament més car.

La història de les plataformes on va començar aquest sistema és curiosa, perquè les van començar professors que volien aprofitar de forma més eficient les seves èpoques de vacances. Els professors són el col·lectiu que més vacances té, amb gairebé dos mesos a l’estiu, les vacances de Nadal i les de Setmana Santa. Per això van ser ells qui van començar a moure els fils d’aquest sistema de viatjar i van crear una tendència que actualment està a l’alça.

Aquest sistema també pot anar molt bé per les persones que tinguin segones residències, perquè poden deixar-les a altres persones i canviar més sovint de destinació de turisme. Sense cap mena de dubte l’intercanvi de cases és una molt bona opció per poder viatjar lluny i no patir les conseqüències a les nostres butxaques.