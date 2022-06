Els països més econòmics per viatjar aquest estiu post-pandèmia

La Covid ha donat treva i això ha provocat un ‘boom’ de demanda a les agències de viatges i aerolínies. El món comença a viatjar de nou i sense por aquest estiu, però les conseqüències de la Covid encara s’arrosseguen, pel que molta gent necessita buscar destins assequibles econòmicament. Aquestes són les millors opcions per viatjar de forma barata i gaudir d’un estiu normal després de més de dos anys.

1. Turquia

Sense cap mena de dubte Turquia és un dels destins més recomanables per viatjar aquest estiu. L’allotjament és molt econòmic -es poden arribar a trobar hotels per 15€- i els vols ronden els 50€ per trajecte. A més, com s’ha devaluat la moneda el canvi surt molt bé amb l’euro, el que fa el país encara més atractiu del que ja solia ser. Algunes idees per visitar a Turquia a banda de la capital: Estambul, Capadoccia i Pamukkale no et deixaran indiferent!

2. Georgia

És un país bastant desconegut, però definitivament té molt a visitar. És el país per excel·lència si busques un destí gastronòmic. Podràs visitar els primers llocs on es va fer vi a Europa i a més fer-ho d’una manera molt econòmica. Un dels principals atractius de Georgia són els contrastos que s’hi viuen, que segur que no et deixaran indiferent. Per 15€ la nit i vols directes i econòmics des de Barcelona el Caucas mai ha estat tan al teu abast

3. Bulgaria

30€ anada i tornada és el que pot arribar a costar visitar Bulgaria. Aquest país de contrastos té molt a oferir per un preu molt econòmic. Això la fa un destí molt atractiu per aquest estiu. Des de Barcelona es pot volar a Sofia per només 30€ i allotjar-s’hi per 20€ la nit. Si vols un destí diferent, sorprenent i barat, Bulgaria és ideal.

4. Eslovènia

Muntanyes, rius amb aigües turquesa, boscos i llacs. Si busques tot això per un preu raonable Eslovènia és la resposta. L’allotjament costa 40€ de mitjana la nit -tot i que n’hi ha que valen 20€- i els vols també són econòmics des de Barcelona. El preu del menjar també és molt barat: aproximadament 8€ un menú complet. Tot això i els meravellosos paisatges que hi trobaràs animen a viatjar-hi aquest estiu.

5. Albania

Aquest país és molt desconegut, però tot apunta a que deixarà de ser-ho. És molt barat i té moltes coses a oferir, entre les quals platges paradisíaques que semblen gairebé verges. L’allotjament a Tirana és molt econòmic: hi ha hotels al centre per 10€ la nit amb esmorzar inclós. A més, el transport també és molt barat. Es pot anar de Tirana a Berat només per 3€ i el menjar té preus similars, molt més econòmics que a Catalunya o a la resta d’Europa. Segons Precios Mundi, un web especialitzat, pots fer un bon viatge a Albania per 17€ al dia.

6. Portugal

A la mateixa Península Ibèrica un destí molt atractiu és Portugal. Oporto, Lisboa i l’Algarve són els llocs més populars, però hi ha molt més a veure. Portugal ofereix una gastronomia boníssima per una mitjana de 20€ al dia, i es poden trobar allotjaments per 40€ la nit. Molts productes són més barats que a Catalunya, com ara la cervesa, que es pot trobar per menys de 2€. Si busques un destí proper, econòmic i bonic Portugal és ideal.

7. Hongria

Només cal una consulta als principals cercadors d’ofertes per adonar-te que Hongria és un bon destí per una escapada aquest estiu. Per menys de 300€ pots aconseguir els vols d’anada i tornada i l’allotjament de tres dies a la capital del país, Budapest, on podràs visitar un ampli catàleg de monuments. El menjar també és molt barat en aquest país: es pot menjar tot un dia per 5€. Tot això la fa irresistible.

8. Macedònia

Fins ara no era massa coneguda. De fet, molts eurofans la coneixien només pel concurs, però aquest país dels Balcans cada cop crida més l’atenció dels turistes catalans. Ofereix platges paradisíaques i paisatges de muntanya que no et deixaran indiferent. Tot això per un preu molt econòmic: pots dormir per 8€ la nit i menjar per 5€. T’animes?

9. Sèrbia

Es tracta d’un país en creixement, ple de naturalesa i diferents cultures. Com en el cas d’Hongria i Macedònia, els preus són molt econòmics perquè no són un destí molt demandat pels viatgers fins ara. Es pot dormir per 10€ la nit i menjar per 5 o 10€ al dia, el que converteix Belgrad en un destí ideal per aquestes vacances.

10. Marroc

Fora d’Europa però a escasses dues hores de Barcelona està el Marroc, un dels destins que més força està agafant en els últims anys. Per 150€ anada i tornada es pot volar a Marràqueix, una ciutat sorprenent i molt recomanable. Un cop al Marroc, l’allotjament i el menjar surten molt barats: un hostal costa 5€ la nit i la mitjana dels àpats són 3€. Per aquest preu tan econòmic podràs gaudir dels gustos intensos del Marroc, l’olor de les espècies a la plaça Yamaa el Fna i els contrastos culturals típics d’aquest país.