L’actual context econòmic internacional està provocant que els ciutadans prestin més atenció al seu pressupost, busquin formes d’estalvi i adoptin una actitud més prudent i oportunista el 2022, segons indica el Baròmetre Europeu per a millorar les pràctiques de compra de Oney i Harris Interactive que apunta que la intenció d’estalviar dels espanyols és major que en altres països d’Europa.

Oney, expert en pagaments i finançament al consum i líder en pagaments fraccionats en diversos països europeus, ha realitzat una enquesta entre la població francesa, espanyola i portuguesa, en col·laboració amb Harris Interactive, per a conèixer com gestionen els ciutadans els seus prespuestos en l’inici de l’any.

Aquest estudi revela els temors comuns dels europeus en l’actual context econòmic internacional, que està portant a un augment de la tendència a prestar més atenció al seu pressupost. La seva gestió s’està convertint en una prioritat i els pagaments fraccionats (BNPL o compra ara i paga després), ja fermament establerts en els hàbits de consum, estan augmentant la seva popularitat com a eina per a donar suport al consum i gestionar els pressupostos personals.

El 38% dels europeus creu que el seu poder adquisitiu ha disminuït en l’últim any i el 73% que el conflicte a Ucraïna afectarà la seva capacitat de consum. A més, el 75% és més conscient del seu pressupost que l’any passat

La meitat dels usuaris de pagaments fraccionats espera utilitzar-los amb més freqüència en 2022 i el 75% dels enquestats creï que el pagament fraccionat els permet continuar comprant sense quedar en descobert.

Poder adquisitiu

A principis d’enguany, els consumidors dels tres països enquestats compartien una opinió similar: el seu poder adquisitiu no augmentarà enguany. De fet, més d’un terç d’ells (38%) pensa que serà “més feble” que l’any passat, sentiment expressat en major mesura pels francesos (44%; +10 punts enfront de 2021). Els consumidors d’aquests països preveuen fins i tot una reducció de les seves despeses en els pròxims mesos: El 44% es defineix com a “estalviador”.

Aquesta tendència es reflecteix en el comportament dels enquestats: en general, el 92% d’ells afirma que buscarà més descomptes i promocions, mentre que el 87% té previst reduir les compres “per plaer”. Entre els països enquestats, els espanyols tenen una intenció d’estalvi major que en altres països europeus.

El conflicte rus-ucraïnès sembla intensificar aquesta tendència d’estalvi: gairebé tres quarts (73%) temen que la part del seu pressupost destinada a despeses de consum augmenti en els pròxims mesos, ja que esperen que la inflació augmenti els preus dels béns de consum.

Encara que el 75% dels enquestats en els tres països diu haver estat més atent al seu pressupost en els últims 12 mesos, el 40% dels europeus continua reconeixent que s’enfronta regularment a descoberts a final de mes i el 12% d’ells tots els mesos, la majoria per un import de 200 euros o menys.

Per a fer front a això, els consumidors estan buscant noves solucions. El 63% dels europeus afirma que la compra de productes de segona mà o recondicionats o l’ús de comparadors de preus ‘en línia’ són noves maneres de controlar el seu pressupost.

El pagament a terminis també s’està convertint en una forma popular de guanyar control pressupostari, per al 42% dels consumidors en els tres països europeus enquestats: 49% a França, 42% a Espanya i 36% a Portugal. A més, el 78% diu que utilitza els pagaments fraccionats per a evitar recórrer als seus estalvis, i el 75% per a evitar quedar en descobert.

Finalment, l’estudi confirma que els consumidors se senten atrets pel fàcil que és utilitzar els pagaments fraccionats: El 55% els utilitza per a evitar haver de demanar un préstec.

Pagaments fraccionats

Es preveu que els pagaments fraccionats (Buy Now Pay Later), ja ben assentats com a part dels hàbits de consum, augmentin en 2022, ja que els consumidors busquen controlar els seus pressupostos.

Els pagaments fraccionats s’han convertit en un mitjà de pagament habitual: el 39% dels enquestats afirma haver-los utilitzat en 2021, ja sigui en compra ‘en línia’ o a la botiga. A Europa, la meitat dels consumidors han recorregut més als pagaments fraccionats en el que va de 2022 per a realitzar les seves compres.

Els pagaments fraccionats són especialment populars a França, on el 85% dels consumidors que van pagar en tres o quatre terminis en 2021 té la intenció de tornar a utilitzar-los en 2022. A Espanya, el 49% espera recórrer a aquest mètode de pagament amb més freqüència que en 2021. També s’espera que augmentin els pagaments fraccionats d’entre 5 i 12 quotes: El 73% dels europeus té intenció de tornar a utilitzar-los en 2022.

Les compres relacionades amb les millores en la llar representaran una gran proporció dels pagaments fraccionats en els pròxims mesos. Per part seva, els viatges i la salut figuraran entre les 5 principals compres realitzades en 2022 mitjançant pagaments fraccionats amb targeta de crèdit.

Entre els usuaris, el 68% les utilitza principalment per a compres “puntuals” (subministraments, dispositius específics com a ordenadors, etc.), el 46% per a finançar projectes (viatges, renovacions de la llar, etc.) i el 24% per a “compres de plaer” (regals, roba, etc.)

El 80% les utilitza diverses vegades a l’any (+4% respecte a l’any anterior). Aquesta tendència a l’alça s’explica per un canvi de percepció: El BNPL es percep ara com un mitjà de pagament que permet accedir a béns de major qualitat -i, per tant, més sostenibles- (63%), al mateix temps que evita un impacte negatiu en els estalvis personals o quedar en descobert (76%) quan es realitza una compra inesperada o d’emergència.

Encara que els pagaments fraccionats també estan disponibles a les botigues físiques, el seu ús és encara més freqüent en les compres ‘en línia’, ja que el 57% dels consumidors té previst utilitzar-los en aquest context.

Això es deu a una idea errònia persistent entre els europeus que aquesta solució no està disponible a les botigues físiques, encara que al 43% dels enquestats els agradaria utilitzar-la en aquests punts de venda. Una altra idea incorrecta és que la BNPL només l’ofereixen les “marques principals” i no els petits minoristes. De fet, el 71% dels enquestats afirma que utilitzaria la BNPL en les grans botigues (en línia i físics).

Oney

Creador de la primera solució de pagament fraccionat per targeta bancària fa 14 anys, i líder a França i en diversos altres països europeus, Oney ha adaptat les seves solucions a tots els àmbits del consum, en tots els tipus de punts de venda i en tots els canals de venda.

La solució 3x 4x de Oney ja està disponible per als comerços de proximitat a través dels bancs Caisse d’Epargne i Banque Populaire. Al març de 2022, Oney també va anunciar una associació amb Payplug i Prestashop per a permetre als 136.000 e-retailers europeus que utilitzen aquesta plataforma accedir a una solució de pagament 3x 4x directament a través de la plataforma Prestashop.

L’enquesta d’Harris Interactive per a Oney, es va realitzar en línia del 9 al 14 de març de 2022, entre tres mostres representatives de la població nacional de 18 anys o més a França, Espanya i Portugal. Va utilitzar mètode de quotes i ajust aplicat a les següents variables: sexe, edat, nivell d’ingressos i regió de residència de l’entrevistat.