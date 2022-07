A l’estiu augmenta la por a l’ocupació il·legal d’habitatges

En inicis de l’estiu, el sector turístic es prepara amb una previsió de xifres molt positives. Segons les últimes dades difoses per grans cadenes hoteleres com Meliá i NH, “2022 serà un any de rècords, tots els indicadors el demostren” asseguren des de Civitatis, agència turística que recorda la importància del turisme intern que “sempre suposarà el 90% dels viatges”.

Una operació sortida que enguany deixarà milions d’habitatges buits. Una qüestió que, tal com demostren les últimes dades, preocupa la població ja que es vincula al fenomen de l’ocupació il·legal d’habitatges a Espanya. Un problema que, segons les últimes dades oficials, prolifera i aconsegueix xifres rècord.

Els policies van rebre un 18,3% més de denúncies

En concret, segons les xifres més recents ofertes pel Ministeri de l’Interior, els policies van notificar un 18,3% més de denúncies per aplanament o usurpacions a domicilis (passant de 11.319 casos des de gener a setembre de 2020, a 13.389 en el mateix període en 2021).

La por als okupes creix un 35% durant els mesos d’estiu, segons l’últim informe de l’Observatori Jurídic de Legálitas: “Juliol i agost són els mesos en què els ciutadans mostren més preocupació sobre aquesta problemàtica, motivat sens dubte per l’augment de la por de sofrir una ocupació en mesos en què s’abandona el domicili per motius vacacionals”.

Davant aquesta por, la Policia difon recomanacions específiques per a la llar amb finalitats dissuasius en època d’estiu i absències, com són, entre altres: comprovar que portes i finestres estan ben tancades, programar llums, televisió o ràdio perquè s’encenguin i/o apaguin automàticament, designar persones de confiança per a buidar la bústia, retirar els objectes de valor i diners a un lloc segur, activar els sistemes d’alarma i altres mesures de seguretat de la llar, fins i tot per a absències molt breus.