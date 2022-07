Canvi radical de temps de cara al cap de setmana del 9 i 10 de juliol

Aquest dimecres ha estat protagonitzat per ruixats passatgers i tempestes arreu del país, però això canviarà radicalment de cara al cap de setmana. També marxarà la boira que s’ha vist aquest dimecres al matí i el vent fort deixarà de bufar per donar pas a un ambient de calma molt càlida. Així, els intervals de pluja d’aquest dimecres, que, tot sigui dit, no han tingut grans conseqüències, es convertiran aquest cap de setmana en cels assolellats. Segons la previsió del Meteocat, per tant, el cap de setmana deixarem enrere els avisos per intensitat de pluja a totes les comarques per entrar en un període d’estabilitat atmosfèrica.

No s’espera pluja a cap comarca del país ni dijous, ni divendres ni el cap de setmana, tot i que a la zona del Pirineu i Prepirineu podrien haver-hi molts núvols a última hora del vespre. Les precipitacions, per tant, estan descartades i el sol tornarà a fer-se amb el tron de protagonista després d’un únic dia en què hi ha hagut tempestes pròpies de l’estiu, que passen ràpidament i marxen tan ràpid com han arribat. Al Prelitoral podrien haver-hi núvols baixos aquest dijous al vespre, però la situació estarà molt calmada en els pròxims dies.

Un ciclista i diversos turismes sota la pluja a l’Avinguda Paral·lel de Barcelona aquest estiu | ACN

Dissabte, sol i molta calor a tota Catalunya

Després d’unes tempestes que han refrescat molt les temperatures aquest dimecres, el cap de setmana es presenta com tot el contrari. Divendres les temperatures màximes començaran a remuntar amb aproximadament 32 graus a la costa i unes mínimes lleugerament més altes a tot el territori. Dissabte les temperatures ja hauran arribat a valors asfixiants, amb màximes de 35 graus a Lleida i altres punts de l’interior de Catalunya. Però el pitjor és que dissabte no s’arribarà al pic de la calor, sinó que diumenge serà el dia més asfixiant a pràcticament tota Catalunya. El mercuri no pararà de pujar i es podria arribar a igualar, si es compleixen les previsions, les temperatures de l’última onada de calor que ha viscut el país, que va posar en alerta els professionals sanitaris davant l’augment d’incidents relacionats amb la calor.

Diumenge encara pujaran més les temperatures

Els termòmetres continuaran pujant aquest diumenge fins arribar a la màxima de 37 graus a molts punts de les Terres de l’Ebre, a la Catalunya Central i a la demarcació de Lleida. Això dona pistes de com serà la setmana que ve, tot i que les previsions encara són provisionals i podrien canviar perquè estan fetes a molts dies vista. S’espera una setmana molt calorosa, amb nits on serà complicat dormir, i molt de sol. En cap model predictiu s’esperen pluges, tot i que mai es poden descartar al 100%. S’espera que aquesta sigui la tònica de tot el mes de juliol, un mes complicat on podrien enllaçar-se diverses onades de calor com les que vam viure durant els últims dies de juny.

Consells per protegir-se de la calor que comença aquest cap de setmana

La calor fa que augmentin els incidents mèdics, pel que temperatures com les que vam viure en l’última onada de calor posen en alerta els serveis d’emergències mèdiques. Aquests són alguns consells per evitar cops de calor: