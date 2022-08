El PSC veu més de 120 incompliments en el pla de Govern d’ERC i Junts

Els grups parlamentaris continuen analitzant el pla de Govern d’ERC i Junts per Catalunya. En pocs dies Junts ha de fer pública l’auditoria sobre el compliment dels compromisos que es van adoptar a canvi d’investir Pere Aragonès, però mentre això no arriba hi ha un altre partit que s’ha encarregat d’auditar el pla de Govern. Es tracta del PSC, que ha elaborat el seu propi informe com a “Govern alternatiu”.

Els socialistes volen controlar el que s’ha complert i el que no sobre el pla que el Govern va aprovar a principis de la legislatura. Segons el document del principal grup de l’oposició a què ha tingut accés El Periódico, hi ha fins a 122 “possibles incompliments” del Govern en matèria de seguretat, bon govern, justícia o igualtat.

Exemples d’incompliments del Govern

Segons la portaveu del grup parlamentari socialista, Alícia Romero, l’auditoria que han realitzat mostra un resultat “negatiu en general”. “Els incompliments són importants i en concret és molt deficient la iniciativa legislativa del Govern i la seva planificació”, assegura en declaracions al citat diari. Un dels exemples que cita és el Pla de Seguretat de Catalunya, que no està en marxa tot i que el Govern hi està obligat per llei. També denuncia la “inexistència” del pla de xoc social a què es va comprometre el Govern.

Dos tipus d’incompliments: iniciatives amb calendari i promeses sense data

El document que ha fet el PSC amb la seva pròpia auditoria té per objectiu detectar dos possibles tipus d’incompliments del Govern d’ERC i Junts. Per una banda busquen les iniciatives que sí que estan previstes i tenen un calendari que ja s’ha incomplert, mentre que per l’altre busquen les iniciatives que no estan ni tan sols previstes en el pla normatiu i que per tant no tenen una data concreta d’execució.