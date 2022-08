El Govern tanca nous acords amb l’Estat per evitar arribar al Constitucional

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha arribat a diversos acords amb el govern espanyol per evitar recursos al Tribunal Constitucional quan hi ha un conflicte de competències, segons ha informat aquest dimecres l’agència Europa Press. Es tracta d’evitar portar al Tribunal Constitucional algunes de les discrepàncies que hi ha entre executius pel que fa a competències. Aquest és un dels àmbits de relació dels dos governs, complementari de la comissió bilateral.

Diversos acords en difeferents àmbits

Els acords es basen en els àmbits d’aplicació del decret llei del govern espanyol que va adaptar directives europees en matèria de bons garantits, distribució transfonterera d’organismes d’inversió col·lectiva, dades obertes i reutilització de la informació del sector públic, exercici de drets d’autor i drets afins aplicables a determinades transmissions en línia i a les retransmissions de programes de ràdio i televisió, exempcions temporals a determinades importacions i subministraments, de persones consumidores i per a la promoció de vehicles de transport per carretera nets i energèticament eficients.

Pedro Sánchez rep Pere Aragonès a la Moncloa / ACN

Els Drets dels Consumidors, en el pacte

En relació amb l’article 46 del text refós de la Llei de Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, totes dues parts acorden que el govern espanyol realitzarà les actuacions procedents per a la modificació del seu apartat 9, així com a afegir un nou apartat 10 per tal de garantir les competències de les comunitats autònomes en matèria de protecció dels consumidors, tot això amb l’esperit establert amb l’acord.

El mateix succeeix amb els articles del decret 48, apartat 1, relatiu al règim sancionador; article 0, relatiu a les sancions accessòries; article 51, apartat 7; article 52, apartats 6 i 7; article 52 bis, apartats 1, 3, 5 i 6; i el punt segon de l’epígraf ‘Instruccions per al seu emplenament’, lletra A de l’Annex I; tots ells modificats per l’article 82. Totes dues parts acorden, en tots aquests apartats, que el govern espanyol realitzarà les actuacions procedents tendents a la modificació en els termes fixats en l’acord.