El Govern diu que la normativa està “100% vigent” després del revès del Suprem

El Departament d’Educació ha estat taxatiu aquest dimarts en assegurar a Europa Press que la normativa educativa de Catalunya que es va aprovar per esquivar la sentència del 25% està “100% vigent”. Ho han assenyalat fonts de la conselleria després que el Tribunal Suprem hagi denegat un recurs contra l’anul·lació de projectes lingüístics en dues escoles catalanes, un nou revès judicial per al departament. El Suprem no ha admès a tràmit els recursos de cassació presentats per la Generalitat davant les sentències emeses pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) al març de 2021 que anul·laven el projecte lingüístic de dues escoles públiques de Barcelona i Abrera. “La normativa catalana està 100% vigent, i deixa clar que no ha d’haver-hi percentatges en l’ensenyament de llengües”, han insistit les mateixes fonts.

El Tribunal Suprem ha confirmat aquest dimarts l’anul·lació del projecte lingüístic d’aquestes dues escoles al no admetre a tràmit els recursos de cassació i ha decidit fer pagar a la Generalitat els costos dels recursos. Les escoles afectades són l’Escola Bogatell, de la capital catalana, i el Josefina Ibáñez, d’Abrera. L’alt tribunal assenyala que en l’escrit de la Generalitat “no s’ha fonamentat prou, amb singular referència al cas, que concorrin algun o alguns dels supòsits que permeten apreciar l’interès cassacional objectiu i la conveniència d’un pronunciament” del Suprem.

L’Asamblea por una Escuela Bilingüe

La primera en reaccionar ha estat l’Asamblea por una Escuela Bilingüe, que ha celebrat la decisió del tribunal. “El Tribunal Suprem ratifica l’anul·lació de dos projectes lingüístics denunciats per AEB. El Suprem confirma que el castellà no pot ser exclòs com a llengua vehicular. Seguim”, ha dit l’entitat.

Dues sentències del TSJC van servir per anul·lar el març de 2021 els projectes lingüístics d’aquestes dues escoles per no ser conformes a dret “en la mesura que no contempla el caràcter vehicular del castellà com a llengua oficial, juntament amb el català”. Els van imposar el 25% de castellà.