Albano Dante denuncia la manipulació d’una foto seva perquè sembli simpatitzant de Junts

L’ex diputat al Parlament de Catalunya Albano Dante Fachín ha denunciat la manipulació d’una foto seva perquè sembli que és simpatitzant de Junts per Catalunya. Ho ha fet a través de Twitter, on ha lamentat que la imatge es vagi difonent amb retuits de càrrecs d’Esquerra Republicana. “Fa dies que corre aquesta imatge per Twitter. La difonen amb retuits i ‘likes’ desenes de càrrecs interns d’ERC, regidors i, fins i tot, alguns alcaldes republicans com, per exemple, el de Sant Fost, el de Martorelles i el de Bellcaire”, denuncia Albano Dante en una piulada on es veu una foto seva amb una camiseta amb el logo de Junts.

Fa dies que corre aquesta imatge per Twitter. La difonen amb retuits i 'likes' desenes de càrrecs interns d'ERC, regidors i, fins i tot, alguns alcaldes republicans com, per exemple, el de Sant Fost, el de Martorelles i el de Bellcaire. pic.twitter.com/WeBfeawubn — Albano-Dante Fachín (@AlbanoDante76) August 8, 2022

El segon tuit del fil és una imatge seva amb la camiseta real, que posa “ahí lo dejo” i la imatge trucada, on hi ha el logo de Junts. “A l’estiu m’agrada allunyar-me de les baralletes de Twitter. Però he cregut que calia compartir la foto original, feta el 2019 a Premià de Dalt, amb una samarreta amb la mítica frase de Gonzalo Boye“, explica abans de fer un retret als càrrecs d’ERC que han compartit la foto manipulada. “Es passen el dia acusant tothom de ser de Junts quan són ells qui governen la Generalitat amb Junts”, assenyala.

Interromp les vacances per denunciar la manipulació feta per càrrecs d’ERC

Per últim Albano Dante assegura que a Twitter “cal venir plorat” però no s’ha pogut estar de denunciar la manipulació d’una foto seva. “Em preocupa l’ús d’imatges falses per posar en dubte la independència dels que informem i opinem sobre la política del nostre país. Sobretot quan això ho fan càrrecs del partit que governa el país”, retreu.

El fil conclou amb un comiat per les vacances i una promesa: “Em queden pocs dies de descans i intentaré no ficar-me en cap més sarau tuitaire. Una abraçada gran i ens veiem ben aviat!”.