Reobert un carril de l’AP-7 després de l’incendi d’un cotxe

Els Bombers treballen en un incendi de vegetació que ha obligat a tallar l’AP-7 a la Jonquera en sentit sud, cap a Girona. Els Bombers han rebut l’avís a les 08:32 h i ara hi ha vint-i-sis dotacions terrestres i 5 mitjans aeris treballant per apagar el foc.

Segons informa el cos d’emergències, un cotxe s’ha incendiat a l’altura del punt quilomètric 6 en direcció sud i el foc s’ha estès al voral. S’estan fent desviaments senyalitzats per la sortida 1 i hi ha entre 5 i 6 quilòmetres de cua des de la frontera, informa el Servei Català de Trànsit (SCT). A la zona no hi bufa tramuntana forta i tampoc consten ferits.

S’estan fent desviaments senyalitzats per la sortida 1 i hi ha entre 5 i 6 quilòmetres de cua des de la frontera, informa el Servei Català de Trànsit (SCT). A la N-II se circula amb retencions en aquesta zona.

Els Bombers han demanat el tall de la línia d’alta velocitat de Figueres cap al nord i Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Ferrocat. Cap a les 11 del matí s’ha restablert el servei però poc després de les 12 s’ha tornat a tallar en sentit França per les tasques s’extinció. Segons han informat fonts de de Renfe-SNCF, però, de moment no hi hauria afectacions perquè no hi ha cap tren fins a les dues de la tarda.

Dilluns de caos a l’AP-7

Precisament aquest dilluns hi va haver un caos considerable en la mateixa autopista. I és que un camí va bolcar a Fogars de la Selva en sentit Nord, provocant la mort del conductor. El sinistre va tenir unes greus conseqüències per a la circulació, i és que durant pràcticament tot el dia l’AP-7 va estar tellada en sentit nord.

Una imatge de l’AP-7 / ACN

Els serveis d’emergència van rebre l’avís a les 6.34 hores d’aquest dilluns i fins al lloc s’hi van desplaçar tres patrulles dels Mossos d’Esquadra, quatre dotacions de Bombers de la Generalitat i un helicòpter medicalitzat i dues unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Cues quilomètriques constants

De fet, va provocar fins a 20 quilòmetres de retencions a la mateixa via. Per contrarestar, es van realitzar desviaments cap a la carretera C-35 per la sortida de Sant Celoni. Alhora, el desviament de vehicles cap aquesta via també va provocar fins a 17 quilòmetres entre Batllòria i Maçanet. Tot plegat afecta directament a aquells usuaris que volien utilitzar la via per anar a treballar a primera hora del matí, així com aquells que començaven vacances i volien utilitzar el cotxe com a mitjà de transport.