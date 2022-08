Mor Amèlia Trueta la historiadora que volia “veure Catalunya independent”

Amèlia Trueta, historiadora i filla del famós doctor català, Josep Trueta ha mort sense complir el seu últims anhel: “Veure que Catalunya era independent”. Així ho ha explicat l’expresident català Quim Torra, qui ha compartit una imatge seva Twitter, anunciant la seva mort. Trueta va viure molts anys exiliada amb la seva família a causa de la feina del seu pare, qui va estar ajudant als republicans fins l’últim moment. Ara, aquesta dona, independentista i gran coneixedora de l’història de Catalunya ha mort sense poder complir el seu somni.

Aquest dimecres al matí, l’expresident Torra ha lamentat la mort d’una de les icones més velles de l’independentisme. Es tracta de Amèlia Trueta, la filla menor de Josep Trueta, el doctor català que va haver-se d’exiliar durant la Guerra Civil per ajudar als republicans. En una entrevista a El Periódico, la historiadora explicava com havia passat els anys a l’exili i en quines condicions havia estat la seva família, que tot i fer amistat amb l’elit del Regne Unit, “eren pobres”, segons explica. Pel que fa als seus anhels polítics, Trueta sempre havia dit que volia que Catalunya fos independent, un desig que Torra menciona en el seu tuit: “Admirava el llegat del seu pare. Estimava apassionadament la seva família. Vivia per un anhel: la nostra independència”, ha afirmat l’expresident català.

Ha mort Amèlia Trueta. Vitalista, sempre alegre, d’una elegància i sobrietat britàniques,vam compartir moltes converses al voltant d’una tassa de te. Admirava el llegat del seu pare. Estimava apassionadament la seva família. Vivia per un anhel: la nostra independència. DEP pic.twitter.com/2KizZd2o8j — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) August 10, 2022

Qui era el doctor Trueta?

Segons explicava la seva pròpia filla, Trueta va ser dels últims doctors en sortir de Catalunya durant la Guerra Civil. De fet, ella descriu com el seu pare va ajudar als republicans i això el va obligar a fugir. “Van destrossar la nostra casa al Carrer París“, deia la difunta. Gràcies al seu mètode per curar ferides de guerra sense necessitat d’amputació, el doctor va ser convidat a Londres, tot i que va ser una època molt dura, les seves filles van poder anar a un internat, on Amèlia Trueta recorda com va conviure amb Margaret Tatcher a qui reconeix haver vist “amb pijama”.