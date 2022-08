VÍDEO | Brutal baralla entre un conductor i un vianant al centre de Reus

Un conductor i un vianant s’han barallat a cops aquest dissabte al matí al centre de Reus, a l’encreuament entre l’Avinguda Prat de la Riba i el Passeig de Sunyer. La baralla ha començat a crits quan un home ha anat a creuar el carrer per un pas de vianants i un cotxe que passava en aquell moment no s’ha aturat, segons la versió del vianant. L’actuació del conductor ha fet enfurismar de l’home que havia volgut creuar el carrer, d’uns 70 anys, que ha començat a insultar el conductor.

Aquest, des del cotxe, també ha començat a escridassar el vianant. El to de la discussió ha anat elevant-se fins que el conductor ha clavat el fre, aturant la circulació, i ha baixat del cotxe per encarar-se a l’altre. En un primer moment, els dos homes s’han discutit des de la distància, però finalment el vianant ha saltat a la calçada per enfrontar-se cos a cos al conductor que l’insultava.

Una discussió que acaba en enfrontament cos a cos

Els dos homes han començat a empentar-se i donar-se cops, però el conductor, més jove que el vianant, ha agafat avantatge de la situació i ha neutralitzat el contrincant. El vianant ha acabat caient a terra, rebent puntades de peu per part del conductor per tot el cos. Els altres cotxes que s’han trobat amb l’escena han començat a tocar les botzines, els veïns de la zona des dels balcons han retret al conductor que pegués a un home més gran de forma tan brutal.

Algunes persones han corregut fins al lloc on s’estaven barallant els dos homes per intentar aturar-los. Finalment, el conductor ha decidit marxar, mentre alguns vianants feien fotos de la matrícula. Agents de la Guàrdia Urbana de Reus han arribat al lloc dels fets i han pogut comprovar com el vianant implicat a la baralla tenia ferides amb sang a la boca, l’orella i el braç. L’home també tenia la roba esquinçada. La policia ha iniciat les tasques d’identificació del conductor.