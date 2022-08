Tres ferits greus en un incident de tren per l’incendi de Begís

Diversos viatgers d’un tren de Renfe que feia el trajecte entre València i Saragossa han resultat ferits, tres d’ells de gravetat, després que hagin hagut de sortir corrents del comboi quan s’ha quedat aturat entre Masadas Blanques i Barraques per la proximitat de l’incendi de Begís, que ja ha cremat 11.500 hectàrees. Aquests tres ferits de gravetat per cremades es sumen a 10 ferits més, aquests lleus. El tren s’ha aturat per la proximitat del foc amb la intenció de tornar enrere però alguns viatgers, espantats, han decidit sortir i s’han cremat. Alguns han trencat fins i tot les finestres per sortir del comboi.

Tot i que el maquinista ha demanat als viatgers que no sortissin i ha canviat ràpid de cabina per recular cap a Caudiel, no han pogut evitar que aquells que ja havien baixat del tren hagin resultat ferits. El que sí que s’ha evitat és més danys personals, segons han assegurat fonts de Renfe a l’agència de notícies Europa Press.

Els passatgers que han patit cremades ja estan sent atesos pels serveis d’emergències mèdiques que s’han desplaçat fins a l’estació de Caudiel. Segons fonts de la conselleria de Sanitat de la Generalitat valenciana s’hi han desplaçat dos SAMU, tres SVB, un helicòpter medicalitzat, un camió d’Emergències amb Múltiples Víctimes i tres TNA.

Un dels ferits greus, traslladat en helicòpter

Dels tres ferits greus per cremades, un d’ells ha estat traslladat en helicòpter medicalitzat a l’Hospital La Fe de València. Una altra de les persones afectades l’han traslladat en SAMU a aquest mateix centre i una altra en SAMU a l’Hospital Clínic. A més, entre 8 i 10 ferits lleus han estat traslladats en TNA a l’hospital de campanya que s’ha habilitat a Xèrica, segons la informació difosa per la Conselleria de Sanitat que ha recollit l’agència de notícies Europa Press.