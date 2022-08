Pluges intenses obliguen a desviar vols de l’aeroport de Reus al de Barcelona

Les fortes pluges que ha caigut aquest dimarts a les comarques de Tarragona han provocat el desviament de quatre vols que tenien previst aterrar a l’Aeroport de Reus i finalment ho han fet al de Barcelona-El Prat, segons informa l’agència Europa Press. Fonts d’Aena han explicat que la meteorologia adversa ha provocat el desviament de quatre vols que tenien prevista l’arribada entre les 10 i les 12.30 hores i provenien de Manchester, Belfast, Londres i Dublín.

Protecció Civil ha informat aquest matí, en diverses piulades a Twitter, que hi ha bandera vermella a totes les platges de Tarragona, Altafulla, Vila-Seca, Creixell, Torredembarra i Vendrell, on està prohibit el bany, i han demanat extremar les precaucions en aquesta zona per “temps violent”.

La fase d’alerta per inundacions, desactivada

La fase d’alerta del Pla especial d’emergències per inundacions (Inuncat) un cop finalitzat ha finalitzat l’episodi de pluges intenses però demana seguir extremant les precaucions. Segons informa Protecció Civil, no s’han registrat incidències importants tot i l’avís per temps violent que ha afectat aquest migdia al Tarragonès, a l’Alt i el Baix Penedès i al Garraf. De fet, el pla queda en prealerta per la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) que aquest dimarts i dimecres encara es poden produir xàfecs localment intensos a gran part del territori. A conseqüència de les darreres pluges intenses d’aquest migdia, el 112 ha rebut una vuitantena de trucades, la majoria del Tarragonès i el Baix Camp.

Coincidint amb l’avís per temps violent, l’SMC ha informat que a l’estació meteorològica de Torredembarra, s’han enregistrat 30,2 l/m2 en 30 minuts. Els Bombers de la Generalitat han atès 24 avisos relacionats amb aquest episodi de pluja. D’aquests, només 5 han generat sortida, per un parell d’inundacions (una d’elles al Teatre Bartrina de Reus), dos sanejaments de façana i la revisió d’un parell de vehicles que havien quedat atrapats sota un pont a El Vendrell, però que no tenien cap persona a l’interior.

La resta d’avisos estaven relacionats amb petites inundacions de carrers i de locals, que s’han resolt un cop ha parat de ploure, sense que hagi estat necessària la intervenció dels Bombers, ha informat l’agència ACN.