Alerta per pluges intenses a diferents indrets de Catalunya

Protecció Civil ha alertat de les pluges intenses que hi pot haver durant la tarda a diferents indrets de Catalunya. Per això, ha activat el Pla Inuncat a les comarques de la Catalunya Central i a les del nord-est del país. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (MeteoCat) els xàfecs poden superar els 20 l/m² en 30 minuts i podrien venir acompanyats de fortes tempesta i pedres.

11 comarques afectades

Concretament, fins a 11 comarques poden ser afectades pels aiguats d’aquesta tarda. En menor mesura i amb un risc molt més moderat, les comarques del Berguedà, el Bages, l’Anoia, el Moianès, la Selva, el Gironès, el Pla de l’Estany i a l’Alt Empordà viuran uns aiguats menys intensos que no pas els municipis del Ripollès, la Garrotxa i Osona.

Comarques que també hi pot ploure, però amb molt menys intensitat que les ja esmentades són les del Pirineu. La Valh d’Aran, el Pallars Sobirà, l’Alta Ribagorça i l’Alt Urgell seran les comarques afectades. Més al sud, també hi podria ploure. Concretament seria a la Terra Alta.

Puigvert de Lleida / Diputació de Lleida

Les comarques de Lleida seran les més calorades

Les temperatures més normalitzades seran cap a la costa. En la línia del que s’està vivint aquest estiu, serà una tarda calorosa, tot i que ha minvat en certa mesura en comparació a aquesta setmana i en la línia del que ja s’havia anunciat. A tall d’exemple, a Tarragona hi hauran unes màximes de 27ºC, mentre que al Garraf, a Vilanova i la Geltrú, també en seran de 27.

Més al nord, a la Bisbal d’Empordà, hi hauria unes màximes de 28ºC, tot i que podria destacar-hi algun núvol, mentre que a Mataró hi hauran unes màximes de 26ºC. Més a l’interior, a Martorell hi haurà unes màximes de 29ºC, i a les comarques de Ponent serà un farà més calorada, superant els 30ºC.