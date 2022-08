El ‘boom’ de l’empresa catalana que vol revolucionar la sanitat amb IA

Darrere d’una alta mèdica hi ha molta més feina de la que es creu. La feina d’ASHO ho demostra. Aquesta exitosa empresa catalana es dedica a la codificació dels informes d’alta, és a dir, a passar el llenguatge natural d’un metge a un codi informàtic internacional. Actualment aquesta empresa codifica més de 800.000 altes a l’any i milions d’urgències, el que li ha permès fer el salt, fins i tot, de continent. L’empresa catalana ha creuat fronteres i ja ha arribat a Xile, on treballa per aconseguir nous clients.

Els clients d’ASHO són els hospitals -especialment els públics- de tot l’estat espanyol. De fet, té un 47% del mercat a Espanya i una plantilla molt àmplia de treballadors per satisfer aquesta demanda. Hi treballen 18 persones a oficina i fins a 40 documentalistes freelance gràcies al gran creixement de l’empresa des que la directora general, Ruth Cuscó, va adquirir un percentatge de l’empresa. “No hem parat de créixer”, celebra. I és que el 2021 van tancar l’any amb 1,8 milions d’euros de facturació -un 25,6% més que el 2020- que esperen incrementar fins als dos milions aquest mateix any.

Ruth Cuscó i Carlos Sevillano durant l’entrevista / Mireia Comas

El lideratge indiscutible a Catalunya traspassa fronteres

ASHO és l’encarregada de codificar els informes d’alta, que contenen els diagnòstics i els procediments que s’han fet als centres sanitaris. Tot això s’ha de traduir en uns codis internacionals de malalties, que s’agrupen i s’han d’entregar a cada comunitat i al Ministeri de Sanitat. Amb aquestes dades es prenen mesures poblacionals de salut pública per fer front a malalties contagioses com, per exemple, la Covid o la verola del mico i fer planificació sanitària. A Catalunya, el CatSalut exigeix als hospitals que els entreguin aquesta classificació, i aquí entra la líder del sector, ASHO, en escena.

A Catalunya tots els hospitals públics de l’ICS tenen el seu software per a la codificació. També el tenen a la Clínica Diagonal, a la Clínica Universitat de Navarra, a l’ordre de Sant Joan de Déu i a altres centres privats. Aquest èxit és el que els ha permès instal·lar-se ara a Xile, on alguns hospitals ja han adquirit el software d’aquesta empresa catalana.

Ruth Cuscó / Mireia Comas

Un boom gràcies a la intel·ligència artificial

La idea, però, és continuar creixent fins arribar a la xifra de 996 hospitals potencials a l’estat espanyol en cas que aconsegueixin acabar de desenvolupar un software amb intel·ligència artificial per agilitzar tot el procés de codificació i de presa de decisions. “Pot ser un boom, però hem d’anar piano a piano”, adverteix el director comercial d’ASHO, Carlos Sevillano, que assegura que ja es podria haver llençat al mercat. “Ja fa coses molt interessants, però encara no dona la qualitat que volem, pel que com a referents del mercat no ens tirarem pedres a la nostra taulada amb un software que s’ha d’acabar de polir”, explica. Actualment el software que continuen desenvolupant té un èxit del 80%, però els directius prioritzen continuar entrenant els algoritmes fins aconseguir solucionar aquest 20% que encara balla.

Carlos Sevillano durant l’entrevista / Mireia Comas

L’objectiu d’aquest software és que la intel·ligència artificial pugui entendre el llenguatge natural i es pugui codificar de forma automàtica. Fa quatre anys que hi treballen per tal de millorar el software fins que la intel·ligència artificial sigui capaç de codificar per ella mateixa. Per ara són els codificadors, els treballadors de l’empresa, qui subratllen el text i tradueixen el subratllat a codis. “La idea és que el codificador només hagi de comprovar que la intel·ligència artificial ho ha fet bé”, explica Cuscó. Un altre dels aspectes en què treballen és que la intel·ligència artificial pugui entendre els informes escrits a mà. “Així no s’haurà d’esbrinar què posa i s’agilitzarà el procés”, resol.

Un software per preveure l’ocupació dels hospitals en temps real

L’altra branca que estan treballant és utilitzar aquesta intel·ligència artificial per tal d’avançar-se als esdeveniments aprofitant les dades i l’estadística per tal d’agilitzar la presa de decisions. Per exemple, gràcies a les dades dels pacients que acaben a les UCI en els mesos d’agost la intel·ligència artificial pot ajudar a preveure el que passarà enguany. Això, però, no es basarà només en l’històric sinó amb la situació a temps real a l’hospital.

Ruth Cuscó / Mireia Comas

Amb les dades i el perfil dels pacients que hi ha a urgències o a planta, l’algoritme podrà dir quants poden acabar ingressant o a les unitats de crítics. D’aquesta manera, en temps real, els gestors podran ajustar els recursos i les dotacions de recursos humans per atendre la demanda.