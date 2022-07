Intel·ligència artificial per fer front a l’emergència climàtica

Aigües de Barcelona ha inaugurat aquest dilluns Dinapsis, el centre de transformació digital que, mitjançant l’ús intel·ligent de les dades com a eix vertebrador per a la presa de decisions, contribuirà a la millora de la salut de les persones, del medi i de les ciutats.

La secretària d’Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya, Anna Barnadas; el director d’Innovació i Emprenedoria de la Generalitat de Catalunya, Lluís Juncà; la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, i el vicepresident de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), Antonio Balmón, han acompanyat el president d’Aigües de Barcelona, Àngel Simon, i el director general d’Aigües de Barcelona, Rubén Ruiz, en l’acte d’inauguració.

Àngel Simon, president d’Aigües de Barcelona, ha destacat que “la digitalització ha de facilitar la transformació ecològica a través de la cerca de solucions que permetin fer front als reptes actuals com l’emergència climàtica i l’escassetat hídrica, amb un impacte clar en la qualitat de vida de les persones i, en particular, d’aquelles que es troben en situació de vulnerabilitat”. “Els grans reptes als quals fa front la societat actual seran més fàcils de superar amb el suport de la innovació, la tecnologia i les eines digitals, però també amb anticipació i amb la col·laboració publicoprivada en el corresponent marc de governança per a la necessària presa de decisions”, ha afegit.

Durant la seva intervenció, Anna Barnadas, secretària d’Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya, ha assenyalat la necessitat “d’actuar amb fermesa i decisió per garantir l’aigua per a tots els usos, disposant de totes les tecnologies possibles”. L’aposta pel foment de les energies verdes i la descarbonització del cicle de l’aigua ha centrat part del seu discurs. En aquest sentit, Anna Barnadas ha afegit que “el 15% de l’energia que necessiten les depuradores ja se satisfà amb energies renovables, i en una dècada, esperem que el 78% de l’energia necessària per fer funcionar les depuradores provingui d’energies netes”.

Per la seva part, Lluís Juncà, director d’Innovació i Emprenedoria de la Generalitat de Catalunya, ha subratllat que “en el context actual, la innovació és el pilar fonamental de la competitivitat de les empreses”. “Sense innovació les empreses es queden sense capacitat per exportar, perden competitivitat i capacitat per atraure talent”, ha destacat.

Núria Marín, presidenta de la Diputació de Barcelona, ha assenyalat que “malgrat que estem en un moment complicat de sequera, des del sector públic i privat estem treballant plegats, de la mà dels agents socials i de les empreses, per a preservar el planeta i assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible”.

D’altra banda, Antonio Balmón ha valorat de forma positiva el llançament del centre Dinapsis Barcelona, tot destacant la “necessitat de disposar d’algoritmes que ens permetin anticipar-nos a diferents escenaris i que ens ajudin a establir polítiques socials per a fer front a situacions com la soledat i a millorar la qualitat de vida de les persones”.

En aquesta línia de fomentar ciutats més verdes i saludables, Rubén Ruiz, director general d’Aigües de Barcelona, ha detallat amb alguns exemples la contribució de Dinapsis. Ha explicat així mateix que “la companyia disposa d’una operació avançada d’infraestructures crítiques com el centre de control operatiu, la potabilitzadora de Sant Joan Despí o els sistemes digitals d’alerta primerenca d’episodis climàtics o ambientals, que ens permeten minimitzar els impactes reals del canvi climàtic”.

Un Hub operatiu amb experts i noves eines

Amb aquest centre la companyia reforça, a més, l’operació intel·ligent 24×7 del cicle integral de l’aigua i del medi ambient, per accelerar, entre d’altres, la transformació de les plantes de tractament d’aigua en ecofactories (centres de recuperació de residus), la gestió avançada dels actius i la digitalització dels treballs en camp, amb l’objectiu sempre de reduir l’impacte ambiental de l’entorn, adaptant-se als efectes irreversibles del canvi climàtic i preservant la biodiversitat.

El Dinapsis d’Aigües de Barcelona està integrat per un Hub operatiu, que inclou un centre planificador, un pull d’experts orientat a la presa de decisions tècniques de manera centralitzada i un centre de control; una suit de Serveis Digitals com a eix vertebrador de la transformació digital; i un espai per a la cocreació i les aliances orientat a promoure la innovació davant dels principals reptes socials i ambientals.

Aquest centre forma part de la xarxa Dinapsis promoguda per Agbar. Una xarxa dirigida a buscar solucions per a la transformació digital de la gestió de l’aigua amb l’objectiu de donar resposta als principals reptes ambientals i socials, des de la innovació, el coneixement i la tecnologia i les eines digitals, i sempre en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides.