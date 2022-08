Ciutadans, contrari al cordó sanitari a Vox: “És antidemocràtic”

El portaveu de Ciutadans al Parlament, Nacho Martín Blanco, ha assegurat que no té “especial recança” en arribar a acords amb Vox. “Sempre que acceptin el marc de la democràcia liberal i respectin la Constitució –també el principi d’autonomia-, nosaltres no tindrem una especial recança per poder arribar a acords amb qualsevol força política”, ha argumentat en una entrevista a l’ACN. Martín Blanco s’ha referit el cordó sanitari respecte Vox que PSC, ERC, Junts, CUP i comuns van pactar a l’inici de la legislatura i ha dit que és una pràctica “profundament antidemocràtica”.

Ha denunciat que tots els grups del Parlament excepte Cs i PPC s’hagin sumat al cordó sanitari a Vox per tal d’aïllar-los. “Per a mi és una pràctica absolutament antidemocràtica, crec que no hauríem de sotmetre d’entrada cap partit als cordons”, ha valorat. De totes maneres, després ha remarcat que en el panorama polític actual sí que s’hauria d’aïllar un partit, EH Bildu, a qui ha acusat de tenir vincles amb ETA.

Cs descarta pactes preelectorals amb Vox i PPC

Les eleccions municipals seran un moment clau per a Ciutadans, que ha vist com en les últimes conteses electorals la seva representació institucional ha baixat en picat. El portaveu parlamentari de Cs, però, es mostra confiat de cara als comicis i espera que puguin tenir un resultat “prou bo” com per “mantenir” la representació que van obtenir el 2019. En aquell moment Cs va aconseguir 239 regidors.

Ara Ciutadans aspira a mantenir aquests resultats i asseguren que són “relativament optimistes” i no contemplen “cap altre escenari”. Martín Blanco considera que el partit és “necessari per a Catalunya i per a Espanya” i subratlla que la ciutadania valora “molt positivament” l’acció als ajuntaments.

Carlos Carrizosa i Nacho Martín Blanco conversen durant el debat de política general / Jordi Borràs

En qualsevol cas, Martín Blanco ha garantit que Ciutadans concorrerà a les eleccions en solitari, i que no formaran coalicions prèvies als comicis amb PPC i Vox. De fet, assegura que no han rebut cap proposta en aquesta línia. El portaveu del partit liberal ha recordat que justament en les últimes eleccions catalanes, el 2021, van insistir molt en fer una plataforma amb tots els partits constitucionalistes, que va ser descartada tant pels populars com per Vox.

Segons argumenta, en aquell moment era “una situació greu i important” i calia “anar plegats”. Ara, però, assegura que el context fa important que “cadascú tingui la seva especificitat”, i si cal ja s’arribarà a acords després de les eleccions. “Diluir-nos en una plataforma amb altres constitucionalistes de cara a les municipals seria un error”, conclou.

Valents no preocupa a Ciutadans

Martín Blanco també s’ha referit a l’existència de Valents, que en els darrers mesos ha intentat captar membres de Cs i del PPC per enfortir la presència del partit al territori. “No ens preocupa. […] Ningú amb una certa rellevància o importància a Ciutadans ha marxat a cap altre partit, tampoc a Valents; la nostra preocupació no és precisament Valents”, subratlla el portaveu dels taronges, que insisteix que tenen “claríssim” que la formació liderada per Eva Parera té una capacitat “molt minsa” per competir amb Ciutadans.