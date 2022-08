Cs renega de la taula de diàleg perquè deixa “impune” l’independentisme

El portaveu de Ciutadans al Parlament, Nacho Martín Blanco, ha carregat durament contra la taula de diàleg entre el govern espanyol i la Generalitat perquè creu que ha pactat que l’independentisme sigui “impune” a la llei. Així ho ha dit en una entrevista a l’Agència Catalana de Notícies (ACN) on també ha assenyalat que el govern espanyol “accepta la lògica del separatisme” quan parla de “desjudicialització del conflicte“. “Desjudicialitzar vol dir impunitat per als polítics que interessen al govern espanyol”, ha criticat. Creu que això suposa que no es sotmetin al principi de legalitat.

Per al diputat taronja la taula de diàleg és només “un invent dels separatistes” que l’han “imposat” al govern espanyol. Però la crítica no és només a l’independentisme, Cs veu “lamentable” que la Moncloa accepti i “assumeixi la retòrica nacionalista” establint una negociació “entre dues parts en peu d’igualtat”. Per tot això considera d’una “irresponsabilitat enorme” l’actuació del govern de Pedro Sánchez.

Martín Blanco considera que la Moncloa està traient als jutges “la capacitat de dir el que és legal i el que no”. Aquesta “idea perversa” que “els governants poden fer el que els doni la gana” està “molt mal vista a l’Europa moderna contemporània”, avisa el diputat taronja. En aquest marc creu que el diàleg entre institucions és “fonamental” però recalca que ha de ser dins dels paràmetres de la llei i “sense assumir coses tan inversemblants en democràcia com que les decisions d’un Parlament no estan sotmeses al principi de legalitat”. “És contrari a la idea de democràcia liberal moderna i té, o pot arribar a tenir, unes conseqüències devastadores per a la qualitat democràtica d’Espanya i Catalunya”, ha avisat.

La refundació del partit després dels fracassos electorals consecutius

El portaveu del grup parlamentari també ha parlat del procés de refundació a què s’ha vist obligat Ciutadans després de les patacades consecutives a les últimes eleccions que s’han anat celebrant a l’Estat espanyol. Martín Blanco defensa que és una oportunitat per “rellançar el partit i sortir-ne més forts”. Ha admès que “hi ha coses que no s’han fet bé” però ha reivindicat els “mèrits” aconseguits.

Aquesta refundació, però, no implica un canvi de lideratges. El diputat taronja ho ha descartat totalment perquè veu “perfectament possible i plausible” fer “un replantejament” de les propostes polítiques amb els líders actuals. “Confio plenament en la capacitat de lideratge d’Inés Arrimadas i Carlos Carrizosa“, ha insistit malgrat recalcar que serà la militància qui tingui l’última paraula sobre qui lidera la formació.