Donald Trump exigeix la devolució dels documents confiscats per l’FBI

L’expresident dels Estats Units Donald Trump ha demanat a l’FBI que retorni els documents confiscats durant la batuda en la mansió de Mar-a-Lago, al·legant que els agents es van emportar material confidencial i protegit per les relacions advocat-client.

“M’acabo d’assabentar que l’FBI, ara famós pel registre a Mar-a-Lago, es va emportar caixes de material amb el privilegi advocat-client i també un altre material executiu, que són conscients que no haurien d’haver-se portat”, ha dit Trump en la xarxa Truth Social.

L’expresident dels Estats Units Donald Trump / Bernd von Jutrczenka

Demana la devolució immediata dels documents

Per aquest motiu, ha demanat “respectuosament” la devolució “immediata” d’aquests documents, un dia després que la cadena Fox News, afí a Trump, ja denunciés el dissabte que entre la documentació confiscada hi hauria papers suposadament protegits, informa The Hill.

L’FBI es va emportar onze lots de documents classificats durant el registre de fa una passada en la mansió que Trump té a Florida, en virtut d’una ordre que facultava als agents per a confiscar-se suposadament classificats. L’expresident al·lega que ell mateix va desclassificar els documents sospitosos.

Documents relacionats amb armes nuclears

De fet, els escorcolls de l’FBI a la propietat de l’expresident nordamericà en el resort Mar-a-Lago de Florida incloïen documents classificats relacionats amb les armes nuclears, segons va informar el diari The Washington Post.

Experts en informació classificada consultats pel diari nord-americà han assegurat que els agents federals van mostrar una “profunda preocupació” durant la cerca de documents ja que van pensar que informació sobre armes nuclears podrien estar en perill, ja que potencialment podien caure a les mans equivocades.

En aquest sentit, el fiscal general dels Estats Units, Merrick Garland, ha assegurat que va autoritzar “personalment” l’escorcoll a la mansió de l’expresident dels EUA, Donald Trump. En una breu compareixença davant dels mitjans, Garland ha afirmat que l’ordre d’escorcoll que va permetre a l’FBI entrar a la residència de Trump a Mar-a-Lago, a Florida, va obtenir el vistiplau d’un tribunal federal.