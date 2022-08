Què se celebra el 15 d’agost a Catalunya?

El 15 d’agost és un dia marcat al calendari anual de tothom cada any a Catalunya. I és que és un dels dies festius que es poden passar amb la família o amics. Enguany, en caure en un dilluns, s’ha pogut celebrar un pont llarg, tot i que els treballadors acostumen a utilitzar aquest cap de setmana per agafar vacances i anar-se’n de viatge. Tot plegat per aquells que tenen la sort de poder gaudir d’aquest dia, és clar.

El 15 d’agost és un dia festiu arreu de l’Estat espanyol i és el dia en el qual més localitats tenen festa arreu de l’Estat. Poques persones coneixen l’origen d’aquesta festivitat de caire religiosa i cristiana. Precisament, és el dia de l’Assumpció de la Mare de Déu, i se celebra des del segle VII. De fet, va ser el papa Pius XII qui va marcar aquest dia en el calendari com a dogma de fe l’any 1950.

La Mare de Déu amb el nen Jesús

Què es reivindica?

Es reivindica que la mare de Jesús, la verge Maria, va pujar al cel quan es va morir. Per tant, és un dels dies més rellevants del cristianisme, degut a la importància de Maria de Natzaret en la part del Nou Testament de la Bíblia, on es relata la història de Jesús, descrit com el fill de Déu.

El significat d’aquest dia és la vida eterna. I és que cada 15 d’agost la verge Maria, mare de Déu, queda exempta de tota culpa, tal com indica l’Església Catòlica. És el dia en el qual Maria es reuneix amb el seu fill, Jesús, assassinat i crucificat pels romans. Representa una senyal de consol i esperança i representa la resurrecció de la carn.

També té un origen pagà

També hi ha un origen pagà d’aquesta festivitat, i és que a la mitologia grega, Artemísia era la deessa de la caça i els romans van batejar-la com a Diana i celebraven la seva figura en aquestes dates. Concretament, durant la lluna plena d’agost. Els deixebles més fidels es reunien al llac de Nemi, als afores de Roma, amb torxes i es col·locaven flors als cabells.