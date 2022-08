Alemanya impulsarà un gasoducte que travessi l’estat espanyol

L’estat espanyol podria ser travessat per un gasoducte alemany. Així ho ha explicat el canceller d’Alemanya, Olaf Scholz, qui ha anunciat que impulsarà la construcció d’un gasoducte que augmenti el subministrament des de Portugal a Espanya fins a la zona central d’Europa, en un moment en el qual el continent busca noves fonts d’energia amb les quals contrarestar la dependència de Rússia. Scholz ha explicat que, si s’haguessin reforçat abans les connexions amb la península Ibèrica, hauria estat “una contribució massiva per a alleujar i alleugerir la situació” del subministrament de gas, que Alemanya ha rebut bàsicament des de Rússia en aquests últims anys.

La crisi del gas és perfectament visible i està provocant, entre d’altres coses, l’augment del preu d’altres energies, el que contribueix de manera directe a la inflació. El preu del gas ha pujat d’ençà que va començar l’atac de Rússia -un dels principals exportadors de gas– a Ucraïna. Aquest fet, ha provocat que el dirigent alemany defensi “fermament” en roda de premsa abordar un projecte que tractarà amb altres líders d’Espanya, Portugal i França i que també preveu exposar davant la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen.

El gasoducte Nord Stream 2 / EP

En aquest sentit doncs, el govern alemanys està buscant maneres de fer disminuir la dependència que té Europa del gas rus per tal d’intentar ser més independents i poder ser aliens a aquests canvis geopolítics que acaben afectant a la Unió Europea sense estar-hi necessàriament implicada. Tot i això, Scholz ha anunciat que Alemanya continuarà augmentant la seva ajuda a Ucraïna. Així, ha anticipat l’enviament de més armes “en un futur pròxim”, en la mesura en què considera que continuen sent necessàries “decisions de gran abast per a fer costat a Ucraïna en la seva lluita per la independència”.

El projecte del gasoducte català

El projecte del MidCat (gasoducte català), porta anys paralitzat pels seus elevats costos i el baix preu del subministrament rus. Encara queden per construir 226 quilòmetres de canonades des de la localitat catalana d’Hostalric fins a la francesa Barbaira i l’Estat ha demanat que la UE que es faci càrrec de les despeses. Actualment, només dos gasoductes passen des de sòl espanyol a l’altre costat dels Pirineus i sumen una capacitat de tot just 8.000 milions de metres cúbics anuals, quan el Nord Stream 2, el fallit projecte plantejat per a exportar gas de Rússia a Alemanya, pot portar uns 55.000 milions de metres cúbics.