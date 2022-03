Aragonès tanca la inversió de 10 milions d’una empresa alemanya a Catalunya

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat una inversió de 10 milions d’euros de l’empresa alemanya Freudenberg per a construir una nova planta de producció de components d’automoció a Parets del Vallès (Barcelona). Després de visitar les instal·lacions de la companyia tecnològica Freudenberg Group durant el seu viatge instituciona a Alemanya, el president del Govern s’ha reunit amb els directius de l’empresa. També hi ha participat Roger Torrent, conseller d’Empresa i Treball

Aragonès ha expressat la seva satisfacció per aquesta inversió, ha destacat que Freudenberg fa més de 50 anys que va invertir per primera vegada a Catalunya i que, des de llavors, ha vist a Catalunya “com un territori on poder créixer i invertir”. En aquest sentit, el president ha celebrat que novament la companyia cregui en el territori per augmentar el seu capital, un pacte que pot ser beneficiós tant per l’empresa com pel país: “Aquesta nova planta és un clar exemple del procés de reindustrialització que estem promovent des del Govern de la Generalitat”, ha assegurat.

Per Torrent, “la nova inversió de Freudenberg Group a Catalunya respon a tot això: projecte industrial, del sector de l’automoció, amb una planta d’alt valor tecnològic, de producció sostenible, que operarà sense fer ús de combustibles fòssils”. En aquest sentit, aquesta nova inversió “és un exemple més de la capacitat d’atracció que té Catalunya per a les empreses alemanyes”. “Aquesta relació amb Alemanya, motor econòmic i industrial d’Europa, reforça la nostra estratègia”, ha conclòs.

El projecte d’inversió “permetrà a la companyia augmentar un 15% la productivitat actual” de producció de components d’amortidors i sistemes de direcció de la planta de Parets del Vallès. Les noves instal·lacions, que substituiran una planta més antiga, tindran una superfície de 6.500 metres quadrats, estaran altament robotitzades i operaran sense fer ús de combustibles fòssils. En aquest sentit, Aragonès ha remarcat que el sector de l’automoció està passant per una gran transformació i que aquesta nova planta de Freudenberg “contribuirà a la transformació verda que s’està impulsant a Catalunya i que passa per anar abandonant els combustibles fòssils i apostar per la generació d’energia renovable”.